이형택, 34억 상금 투자 흑역사 공개..."보드게임→홍삼→줄기세포 끝에 증발"

기사입력 2026-01-18 08:45


이형택, 34억 상금 투자 흑역사 공개..."보드게임→홍삼→줄기세포 끝에…

이형택, 34억 상금 투자 흑역사 공개..."보드게임→홍삼→줄기세포 끝에…

[스포츠조선 김준석 기자 전 테니스 국가대표 이형택이 선수 시절 벌어들인 총상금 34억 원의 행방을 직접 밝혔다.

17일 방송된 JTBC 예스맨에서는 레전드 스포츠 스타들의 예능 생존 경쟁이 본격적으로 시작된 가운데, 이형택의 씁쓸한 재테크 실패담이 공개됐다.

이날 이형택은 서장훈과 안정환이 "ATP 투어 상금 34억을 다 어디에 썼느냐"고 묻자 "그게 어디 갔는지 잘 모르겠다. 왜 사람들이 이렇게 꼬이는지 모르겠다"며 허탈한 웃음을 지었다.

이에 윤석민은 "세종대 근처에서 타로 카페를 하다 망한 걸로 알고 있다"고 언급했고, 이형택은 "타로 카페가 아니라 보드게임 카페였다"며 즉각 해명했다.

이형택은 "운동을 언제까지 할 수 없으니까 미래를 준비해야겠다고 생각했다"며 "투자만 하면 한 달에 500만 원씩 안정적으로 수익이 나온다고 해서 현금으로 2억 원 넘게 투자했다"고 털어놨다.

그러나 그는 "이상하게 돈이 안 들어오더라"며 당시를 떠올렸다.


이형택, 34억 상금 투자 흑역사 공개..."보드게임→홍삼→줄기세포 끝에…
문제의 회사는 이후 보드게임에서 홍삼 사업으로, 다시 줄기세포 사업으로 방향을 바꾸다 결국 자취를 감췄다고.

이형택은 "그때가 황우석 박사 줄기세포 이야기가 한창 나올 때였다"며 "진짜 조심해야 한다"고 후회 섞인 조언을 남겼다.


서장훈이 "그럼 34억이 다 그렇게 사라진 거냐"고 묻자, 이형택은 "다 그런 건 아니다. 또 없어진 게 또 있다"며 말을 흐렸다.

이어 "사기를 잘 당하는 스타일"이라는 말에 "나는 사람을 너무 잘 믿는다"고 자책해 안타까움을 더했다.

한 시대를 풍미했던 테니스 레전드의 솔직한 고백은 화려한 상금 뒤에 숨겨진 현실적인 고민을 그대로 드러내며 시청자들의 큰 공감을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지상렬, ♥신보람 母 반응에 한숨.."16살 차이 때문에 마음 계속 바뀌어"

2.

신정환, 탁재훈 '불박도박' 언급 "그 형은 스포츠 쪽, 카지노는 아냐"

3.

"현대家 금수저" 신우현 母 반박했다..."집안 도움은 사실, 피나는 노력도 진짜"

4.

'정몽구 회장 딸' 정윤이 사장, 레이서子 매니저 됐다 "살림하며 시합 쫓아다니는 중"

5.

이상민 "연예대상 서장훈이 받을 줄..강호동 덕분에 내 이름 불려"

연예 많이본뉴스
1.

지상렬, ♥신보람 母 반응에 한숨.."16살 차이 때문에 마음 계속 바뀌어"

2.

신정환, 탁재훈 '불박도박' 언급 "그 형은 스포츠 쪽, 카지노는 아냐"

3.

"현대家 금수저" 신우현 母 반박했다..."집안 도움은 사실, 피나는 노력도 진짜"

4.

'정몽구 회장 딸' 정윤이 사장, 레이서子 매니저 됐다 "살림하며 시합 쫓아다니는 중"

5.

이상민 "연예대상 서장훈이 받을 줄..강호동 덕분에 내 이름 불려"

스포츠 많이본뉴스
1.

사비 알론소 전격 경질→"손흥민 영입 실패, 최악의 실수" 클롭 감독 선임...英 단독, "모든 노력 쏟고 있다"

2.

[U-23 아시안컵 리뷰]"일본 나와!" 확 달라진 이민성호, '백가온 원더골+신민하 결승골'로 호주 2-1 꺾고 6년만에 준결승 진출…20일 앙숙 日과 빅매치 성사

3.

LG 우타 거포 한풀이 드디어? "어마어마한 홈런 기록 나올수도" 원조 홈런왕이 찍었다

4.

불꽃야구, 최강야구의 동반위기, '리얼야구' 전성시대 '열린 마음' 울산웨일즈가 대안 될까

5.

"이제야 안겨?" '쾰른전 MOM' 김민재, 獨언론이 더 난리다...핵심 CB 재계약 무용론부터 RB 기용설까지

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.