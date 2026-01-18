"내일 아침에 해고될 거야" 英 BBC, 프랭크 경질 임박 공식 인정! 손흥민 없는 토트넘, 강등권 웨스트햄에 '충격패'…루니, 시어러도 "끝났어"

손흥민(LA FC)이 떠난 토트넘이 강등권 팀에도 무너졌다. 토트넘은 18일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 웨스트햄과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 22라운드에서 1대2로 패했다.
EPL 최근 4경기 연속 무승의 늪(2무2패)에 빠진 토트넘은 승점 27점(7승6무9패)을 기록, 하위권인 14위에 머물렀다. 웨스트햄은 EPL 10경기 연속 무승(4무6패)에서 탈출하며 반전의 승점 3점을 챙겼다. 다만 여전히 강등권인 18위(승점 17·4승5무13패)를 유지했다.
토트넘의 올 시즌 희망은 '잔류' 뿐이다. 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL)도 남았지만 우승을 기대하는 건 '사치'다. 리그컵과 FA컵에선 이미 탈락했다.
토트넘은 또 '야유의 밤'을 보냈다. 웨스트햄은 전반 15분 크리센시오 서머빌의 선제골을 앞세워 리드를 잡았다. 토트넘은 후반 19분 크리스티안 로메로의 동점골로 승부를 원점으로 돌렸다. 그러나 후반 추가시간인 48분 칼럼 윌슨에게 극장골을 허용했다. 윌슨의 골이 터진 후 VAR(비디오판독)이 이어졌지만 운명은 바뀌지 않았다.
EPA 연합뉴스
로이터 연합뉴스
토마스 프랭크 감독은 '찐' 경질 위기에 내몰렸다. 영국의 'BBC'는 '프랭크 감독의 미래는 구단 수뇌부의 손에 달려 있을지 모르지만, 여론은 이미 그에게 혹독한 최종 판결을 내렸다. 토트넘 팬들은 윌슨 결승골의 VAR 도중에도 감독을 향해 "내일 아침에 해고될 것"이라고 외쳤다'며 '경기 종료 휘슬이 울린 후 프랭크 감독에게 가해진 또 다른 타격을 확인했을 때, 돌이킬 수 없는 상황이 된 것 같았다. 그것은 감독을 포기하고 더 이상 그가 클럽에 있는 것을 원하지 않는 팬들의 외침이었다'고 분위기를 전했다.
질타도 이어졌다. 맨유의 레전드 웨인 루니는 'BBC'의 '매치 오브 더 데이'에서 "그의 심정을 이해한다. 나도 그런 상황을 겪어봤으니까. 정말 외로운 상황이다. 토트넘 팬들의 반응이 있었고, 이런 결과가 나오면 그는 경질될 것 같다"고 말했다.
앨런 시어러도 "선수들이 충분히 노력하지 않는다는 것은 분명하지만, 계획이나 시스템도 보이지 않고 일부 선수들은 갈팡질팡하는 것 같다"며 "여름이적시장에서 영입한 선수들을 보면 뭔가 특별한 것을 보여줘야 한다는 생각이 든다. 하지만 프랭크는 경기에서 이기지 못하면 경질된다는 룰을 알고 있다. 경기 막판에는 굉장히 지쳐 보였다"고 전했다.
로이터 연합뉴스
로이터 연합뉴스
사실 불만의 목소리는 경기 전부터 나왔다. 약 100명의 팬들이 '토트넘을 위한 변화'라는 것을 내걸고 시위를 벌였다. '캡틴' 로메로는 경기 종료 휘슬이 울리자마자 곧바로 터널로 향했다. 그는 "내일은 조용히 훈련하며 다시 열심히 준비할 거다. 주중에 또 중요한 경기가 있다. 지금 이 순간은 우리에게 재앙과 같다. 경기력은 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있었다. 열심히 노력해서 다시 시작해야 한다. 우리에게는 힘든 시기다. 우리는 경기장에서 최고의 모습을 보여주지 못하고 있다"고 말했다.
프랭크 감독은 야유에 대해 "기분 좋은 건 아니지만, 팬들의 좌절감은 이해한다. 런던 리이벌 팀에 졌으니 이보다 더 나쁜 건 없다"면서도 "홈에서 승리하지 못해서 아쉽다. 홈 승리를 위해 정말 열심히 노력하는데 말이다. 팬 여러분들이 선수들의 노력을 알아주셨으면 좋겠다. 선수들은 정말 열심히 뛰고 있다"고 강조했다.
코너 갤러거가 토트넘 유니폼을 입고 첫 선을 보였다. 토트넘은 15일 엔제 포스테코글루 감독 시절 영입을 노린 갤러거의 영입을 발표했다. 이적료는 3500만파운드(약 690억원), 계약기간은 5년 6개월이다.
하지만 데뷔전은 충격패로 빛이 바랬다. 토트넘은 21일 보루시아 도르트문트(독일)와 UCL 리그 페이즈 7차전을 치른다. 프랭크 감독의 시간이 얼마남지 않았다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com