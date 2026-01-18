진세연, '키스신 흑역사' 털었다..."미성년자 땐 약하게, 스무 살 되자 더 세게"

|
[스포츠조선 김준석 기자 오늘(18일) 오후 7시 50분 방송되는 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'에서는 '청순미의 대명사' 배우 진세연과 함께 경북 문경으로 떠난다.
한편 진세연을 진땀 빼게 했던 '키스신'에 관한 비화가 공개된다. 배우라면 피해 갈 수 없는 운명적인 장면, '키스신'. 진세연에게도 도저히 잊을 수 없다는 '인생 키스신'이 있다는데.
그런가 하면, 가는 곳마다 감탄을 자아내는 진세연의 '여신 비주얼'에 얽힌 에피소드가 쏟아진다. 데뷔 전부터 '잠원동 윤아'로 불리며 예상치 못한 악플 세례를 받아야 했던 웃픈(?) 에피소드부터, 학창 시절 남학생 한 분단(?)이 줄지어 따라다녔다는 화려했던 과거까지 공개된다.
진세연은 이날 역시 식당에서 만난 한 단골 손님으로부터 "살면서 본 사람 중에 제일 예쁜 것 같다"는 파격적인 고백(?)을 받는다.
그러나 고백을 던진 손님의 아내가 바로 옆 테이블에 앉아 있어, 일촉즉발의 부부싸움을 막기 위해 식객이 직접 등판해 이를 수습한다는 후문이다.
'사극 여신' 배우 진세연과 함께한 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행' 문경 편은 오늘(18일) 오후 7시 50분 방송된다.
