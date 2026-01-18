[공식] "박찬욱 '헤결'보다 빠른 흥행"…'멜로킹' 구교환, 제대로 터졌네..'만약에 우리' 150만 돌파

[스포츠조선 조지영 기자 현실 공감 멜로 영화 '만약에 우리'(김도영 감독, 커버넌트픽처스 제작)가 개봉 19일째 150만 관객을 돌파했다.
멜로 수작으로 자리매김한 '만약에 우리'가 18일 오전 150만 관객을 돌파하며 흥행 질주를 이어가고 있다. 개봉 직후부터 빠르게 입소문을 탄 '만약에 우리'는 지난 11일 개봉 12일째 100만 관객을 돌파한 데 이어, 12일 손익분기점(110만명)을 넘어서며 연일 낭보를 전했다. 또한 14일에는 '아바타: 불과 재'를 제치고 전체 영화 예매율 1위에 오르며 흥행 기세를 더욱 끌어올렸다.
개봉 19일째 150만 관객 돌파까지 거머쥔 '만약에 우리'의 기록은 개봉 26일째 150만 관객을 동원한 박찬욱 감독의 '헤어질 결심'보다 무려 일주일 빠른 속도로, 다시금 극장가를 휩쓸고 있는 멜로 신드롬을 실감케 한다.
'만약에 우리'는 개봉 3주차에도 CGV골든에그지수 97%, 네이버 실관람객 평점 9점대, 평일 관객수 5만 명대를 유지하며 탄탄한 입소문을 입증하고 있다.
실관람객들은 "헤어지고 나서 보지 마세요 돌아가는 길에 눈물이 안 멈춥니다"(네이버_keu***), "그 시절은 그립지만 돌아간다면 같은 선택을 했을 거야"(네이버_hdt***), "우연히 찾은 보물. 연애 이야기이기 이전에 개인의 성장 영화"(네이버_jum***), "서로가 지켜본 나의 20대를 추억하며"(CGV_김***), "이 시대 청춘의 사랑 아픔 불안"(CGV_늘푸른***) 등 공감 어린 댓글을 남기며 화력을 보태고 있다.
러닝타임 이상의 여운을 선사하는 '만약에 우리'는 극장가에 '만우앓이' 열풍을 확산시키며, 4주 차에도 흔들림 없는 흥행세를 이어갈 전망이다.
2018년 개봉한 유약영 감독의 중국 영화 '먼 훗날 우리'를 리메이크 한 '만약에 우리'는 뜨겁게 사랑했던 남녀가 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 이야기를 다룬 작품이다. 구교환, 문가영이 출연했고 배우 출신 연출가 김도영 감독이 메가폰을 잡았다.