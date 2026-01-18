'40세' 양세형, 미모의 8살 연하 女아나와 ♥썸..."이상형 만났다" ('전참시')

'40세' 양세형, 미모의 8살 연하 女아나와 ♥썸..."이상형 만났다" ('전참시')
[스포츠조선 정안지 기자 방송인 양세형이 8살 연하 박소영 아나운서를 향해 네버엔딩 양꼬마 플러팅을 펼쳤다.
지난 17일 방송된 MBC '전지적 참견 시점' 말미에는 평소 이상형이라 밝힌 박소영 아나운서가 진행하는 복권 방송에 황금 손으로 등장한 양세형의 설렘 가득한 하루도 그려졌다.
영상 속 양세형은 복권 방송 황금 손으로 출연을 위해 풀 세팅 후 등장했다. 그때 익숙한 인물이 등장, 바로 양세형이 평소 이상형이라고 밝힌 박소영 아나운서였다.
이어진 식사 자리에서 양세형은 "목포 MBC에도 있었다가 경마장에도"라며 관심을 보이자, 박소영 아나운서는 "어떻게 아셨냐"며 놀랐다.
달리기를 좋아한다는 박소영 아나운서는 "테니스 치고 왔다"는 양세형의 말에 "나도 테니스 칠 수 있다. 신기하다"며 일치하는 관심사에 웃어 보였다.
그때 유병재는 "좋아하는 남자 스타일 어떻게 되시냐"면서 "이 형 진짜 좋은 사람이다"며 조력자로 변신해 양세형을 웃게 했다.
이후 양세형은 "소영 씨가 매력이 짙으신 분 같다"며 플러팅 했고, 박소영 아나운서는 "내일 뭐 하냐"라고 물어 두 사람의 이후 만남에 관심이 쏠렸다.
anjee85@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.