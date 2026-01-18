'50세' 안선영, 쌍꺼풀 수술 전·후 확 달라진 얼굴..."이제 돌아갈 수 없는 길"

기사입력 2026-01-18 11:43


'50세' 안선영, 쌍꺼풀 수술 전·후 확 달라진 얼굴..."이제 돌아갈…

'50세' 안선영, 쌍꺼풀 수술 전·후 확 달라진 얼굴..."이제 돌아갈…

'50세' 안선영, 쌍꺼풀 수술 전·후 확 달라진 얼굴..."이제 돌아갈…

[스포츠조선 정안지 기자 방송인 안선영이 쌍꺼풀 수술 전과 후의 모습을 공개했다.

안선영은 18일 "쌍수 전 쌍꺼풀. 이제 돌아갈 수 없는 길"이라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 민낯으로 빛나는 피부를 자랑 중인 안선영의 모습이 담겨있다. 이때 "쌍꺼풀 수술 전 쌍꺼풀"이라는 쌍꺼풀 수술 전임에도 짙은 쌍꺼풀 라인을 뽐내고 있는 안선영의 모습이 눈길을 끈다.

앞서 17일 안선영은 쌍꺼풀 수술 두 달 후의 현재의 모습을 공개, 한층 또렷해진 눈매로 시선을 집중시켰다.

그는 쌍꺼풀 수술을 한 이유에 대해 "원래 자연산 쌍꺼풀에 반달형으로 눈이 컸는데 나이 먹으니 뒤쪽 가장자리 눈꺼풀이 처지면서 쌍꺼풀을 덮기 시작하더라"며 "뒤만 처지니 너무 우울한 상이 되더라. 원래 웃상인데"라고 했다. 그러면서 안선영은 "작년 엄마 뇌졸중 수술 후 뒷바라지 너무 힘들어서 울기도 많이 울고 그냥 사람이 한 방에 훅 늙은 느낌"이라면서 "그래서 눈매 교정술 상담 가다가 그냥 바로 드러누웠다"고 밝혔다.

안선영은 "(쌍꺼풀 수술 후)원래 내 얼굴 같은 느낌보다는 좀 너무 눈에 힘!"이라면서 "센 언니 같은 느낌이긴 한데"라며 웃었다.

그는 "6개월은 되어야 원래 나의 젊었던 시절 눈매로 돌아간 느낌이 될 거라더라"면서 "처진 눈꺼풀 전개로 라인 교정한 거라 아직도 눈 감으면 흉살처럼 보이고 티가 좀 난다"며 쌍꺼풀 수술 후 현재 눈 상태에 대해 전했다. 그러면서 안선영은 "화장하거나 사진 찍으면 눈이 엄청 또렷하니 어려 보이긴 한 거 같아서 빨리 더 자연스러워지기를 기대 중"이라면서 쌍꺼풀 수술 후 자신의 모습에 만족감을 드러내며 설렘을 드러냈다.

한편 안선영은 지난 2013년 사업가와 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 지난해 7월 아들의 아이스하키 진로를 위해 자신의 모든 커리어를 내려놓고 캐나다로 이주 했다.


당시 안선영은 '캐나다 이민설'이 일자 "아이 유학 보호자로 당분간 캐나다로 거주지를 이전하는 것 뿐"이라고 부인하며, 사업 운영과 치매 어머니 간병을 위해 매달 서울에 올 예정이라고 밝힌 바 있다. 현재 한국과 캐나다를 오가며 생활 중이다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박군, 결혼 4년 만에 ♥한영과 이혼설·잠적설·세 집 살림설까지…소문의 진실 공개

2.

가수 안복희, 매니저 남편 때문에 죽음 위기..오은영 “살아 있는 게 천운”

3.

'64세' 최양락, 성형 후 붕대 감고 부은 얼굴..."안면거상+쌍꺼풀+모발이식 했다" ('살림남')

4.

고정 예능만 75개 ‘재산 2조설’ 서장훈 “고액 출연료? 가짜뉴스” (예스맨)

5.

'113억 찍힌 통장 잔고 보여주며'…80대女에게 접근 수억 가로챈 '100억 자산女'의 경악할만한 실체(탐비)

연예 많이본뉴스
1.

박군, 결혼 4년 만에 ♥한영과 이혼설·잠적설·세 집 살림설까지…소문의 진실 공개

2.

가수 안복희, 매니저 남편 때문에 죽음 위기..오은영 “살아 있는 게 천운”

3.

'64세' 최양락, 성형 후 붕대 감고 부은 얼굴..."안면거상+쌍꺼풀+모발이식 했다" ('살림남')

4.

고정 예능만 75개 ‘재산 2조설’ 서장훈 “고액 출연료? 가짜뉴스” (예스맨)

5.

'113억 찍힌 통장 잔고 보여주며'…80대女에게 접근 수억 가로챈 '100억 자산女'의 경악할만한 실체(탐비)

스포츠 많이본뉴스
1.

"내일 아침에 해고될 거야" 英 BBC, 프랭크 경질 임박 공식 인정! 손흥민 없는 토트넘, 강등권 웨스트햄에 '충격패'…루니, 시어러도 "끝났어"

2.

"맨유 미쳤다" 2골→3골 취소→2골대! 캐릭, '맨체스터 더비' 압도→환상 데뷔…"더 나은 팀 이겨" 과르디올라 깔끔 인정, 퍼거슨 미소 포착

3.

"주전으로 안쓸꺼면서" 이강인, 파리지옥에 갇히나...'디렉터 파리 방문' 아틀레티코 러브콜에도 NFS 선언 '엔리케가 높이 평가, 재계약 추진'

4.

"리버풀, 당장 미키 판 더 펜을 영입해!" 안방서 번리와 1-1무→팬 야유 속 SON♥ 토트넘 센터백 영입 요구↑

5.

'연봉 2위 껑충' 은퇴했으면 어쩔 뻔했나…김도영 다음이라니, 특급 대우에 담긴 의미

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.