박신혜 "촬영전 미리 체력 만들어놓고 현장에서 쓰는 스타일…차에 타면 기절하듯 잠들어"(혤's club)
[스포츠조선 고재완 기자 배우 박신혜가 장시간 촬영을 버티는 자신만의 체력 관리 루틴을 공개했다.
박신혜는 지난 16일 공개된 혜리의 유튜브 채널 웹예능 '혤's club'에 출연해 'tvN 새 드라마 '언더커버 미쓰홍' 촬영 당시를 돌아보며 "촬영 전에 체력을 미리 만들어 놓고, 그걸 현장에서 다 쓰는 스타일"이라고 밝혔다.
그는 "차에 타면 그냥 바로 잠든다. 기절하듯이 잔다"며 웃었다.
함께 출연한 고경표는 박신혜의 현장 태도를 두고 "눈에 보일 정도로 육체적으로 힘든 상황이 있었는데도, 힘들다는 티를 거의 안 냈다"며 "불평도 하지 않고 끝까지 버티는 모습이 인상적이었다"고 전했다.
박신혜는 체력뿐 아니라 촬영 동선과 시간 관리에서도 '프로' 면모를 드러냈다. 그는 "컷 소리 나면 바로 뛴다. 대기실이 2층이라 바로 올라가서 갈아입고 다시 내려온다"며 "스타일리스트가 아직 도착하지 않았을 때는 문 잠그고 혼자 옷 갈아입고 나온 적도 있다"고 말했다.
고경표는 "나는 갈아입으러 가는 길에 옷을 벗는 정도인데, 도착하면 이미 박신혜는 옷을 다 갈아입고 현장에 와 있다"고 혀를 내둘렀다. 이에 박신혜는 "앞머리는 내가 직접 말린다. 앞머리만 정리하면 되니까 가능하다"며 담담하게 설명했다.
박신혜는 "힘들어도 현장에서는 티를 안 내려 한다"며 "촬영 흐름이 끊기지 않는 게 중요하다고 생각한다"고 덧붙였다.
한편 박신혜는 고경표와 함께 출연하는 '언더커버 미쓰홍'은오는 17일 밤 9시 10분 첫 방송한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
