‘은퇴 선언’ 임재범, 결국 인정받았다..“대중음악 발전에 헌신” 공로패

기사입력 2026-01-18 14:08


[스포츠조선 박아람 기자 가수 임재범이 은퇴를 앞둔 마지막 전국투어 도중 공로패를 받았다.

문화체육관광부는 최휘영 장관이 지난 17일 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 열린 임재범 데뷔 40주년 전국투어 '나는 임재범이다' 현장을 찾아 임재범에게 공로패를 전달했다고 18일 밝혔다.

최휘영 장관은 "독보적인 예술가 정신과 울림을 주는 목소리로 대중음악 발전에 헌신했다"며 "특히 수많은 명곡을 통해 국민의 삶에 깊은 위로를 전하고, 대중문화예술의 위상을 높이는 데 크게 기여했다"고 감사 인사를 전했다.

임재범은 이날 진행된 KSPO돔 공연에서 팬들에게 은퇴 소감을 전했다. 그는 "알고 계시겠지만 이번 투어를 끝으로 저는 무대에서 물러난다"며 "많이 고민하고 결정한 것이니 편안히 떠나보내 주셨으면 한다. 우리 마음속에 쌓인 추억을 간직하며 보내주셨으면 좋겠다"고 말했다.

이어 그는 "은퇴에 얽힌 자초지종을 말하면 저도 가슴이 아프고, 팬 여러분도 마음이 아플 것"이라며 "오늘은 제 40번째 생일도 함께 축하해 주시길 바란다"고 덧붙였다.

1986년 밴드 시나위 1집으로 데뷔한 임재범은 거친 목소리를 앞세워 '너를 위해', '비상', '고해', '사랑보다 깊은 상처' 등 수많은 히트곡을 남겼다.

임재범은 지난 11월 29일부터 시작한 40주년 전국투어를 이달 4일 마지막으로 은퇴하겠다고 밝힌 바 있으며, 오는 5월까지 수원, 일산, 광주 등지에서 투어를 이어갈 예정이다.

