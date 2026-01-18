"절대 따라하지마세요"…고경표 "54시간 단식해봐→72시간 시도해볼 것…내 몸 리셋하는 느낌"(혤's club)
[스포츠조선 고재완 기자 배우 고경표가 자신의 다이어트 방식과 몸 관리에 대해 솔직하게 털어놨다.
고경표는 지난 16일 공개된 혜리의 유튜브 채널 웹예능 '혤's club'의 '억눌린 예능감 대방출.. 촬영 현장 완전 난리자베스'라는 제목의 영상에 출연해 "단식을 해봤다. 제일 길게는 54시간까지 해봤다"고 밝히며 눈길을 끌었다.
이어 "이번에는 새해를 맞아 72시간을 해볼 생각"이라고 덧붙였다.
다만 그는 곧바로 선을 그었다. 고경표는 "전문가들이 보면 이상한 정보라고 할 수도 있을 것 같다"며 "이건 내가 내 몸으로 하는 거다. 따라 하지 말고, 나만 하겠다"고 강조했다. 이에 혜리와 박신혜는 웃음을 터뜨리며 "왜 이렇게 미리 방어를 하느냐"고 받아쳤다.
고경표는 단식 이유에 대해 "몸을 한번 리셋하는 느낌이 있다"며 "이틀을 넘기면 힘들지만, 지나고 나면 머리가 맑아진다"고 설명했다. 그러나 출연진들은 "믿기 어렵다"며 의심의 눈초리를 보냈고, 고경표는 "공적인 자리에서는 원래 이런 얘기 잘 안 한다"고 진땀을 흘렸다.
다이어트와 체형 이야기도 빠지지 않았다. 고경표는 '마른 시절' 영상이 언급되자 "그때 모습이 계속 회자된다"며 웃었고, 박신혜가 "그때 정말 멋있었다"고 말하자 "그래서 살 좀 빼라는 얘기를 들었다"며 농담으로 받아넘겼다.
이어 고경표는 "체중 관리도 목표지만, 요즘은 체력과 컨디션이 더 중요하게 느껴진다"고 말하며 "무리하지 않으려고 한다"고 덧붙였다.
한편 박신혜는 고경표와 함께 출연하는 '언더커버 미쓰홍'은오는 17일 밤 9시 10분 첫 방송한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
