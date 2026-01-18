25기 미경, '나솔' 후 발리로 이민 "노처녀 프레임 강해, 돌아올 생각 없다"

[스포츠조선 이우주 기자 '나는솔로' 25기 미경이 발리에서 지내고 있는 근황을 공개했다.

최근 유튜브 채널 '나는 술로'에서는 24기 순자, 25기 미경이 출연했다.

미경은 SBS PLUS. ENA '나는 솔로' 25기 출연 후 근황에 대해 "지금은 발리에 살고 있다. 발리에서 그림 그리고 있다"고 밝혔다.

발리로 간지 6개월 됐다는 미경은 "저는 아직까지는 한국에 살 생각은 없다"며 "인도네시아에서 어렸을 때 살아서 인도네시아어, 영어를 할 줄 알아서 언어적으로 편했다. 그리고 한국을 떠난 것 자체가 제 가치관과 같은 길을 안 가고 있다는 생각이 들어서 좀 더 다양한 문화, 다양한 가치관에서 나를 좀 더 찾아보자 싶었다. 발리에는 여러 국가에서 오신 분들이 많기 때문"이라고 밝혔다.


미경은 "저는 '나는 솔로' 촬영하면서 가치관, 삶의 방향 이런 내적인 것보다 '나이 많은 결혼 못한 미혼 여자' 이 타이틀이 너무 컸다. 타이틀을 먼저 봐주시고 저를 평가하는 경우를 많이 느껴서 제 가치를 더 알아봐주는 곳이 있지 않을까 생각했다"고 털어놨다.

이에 24기 순자 역시 "'나는솔로' 나오고 나니까 결혼이 지상 최대 목적인 사람처럼 저를 생각하더라. '저러니까 결혼을 아직까지 못했지' 이렇게 본다"고 공감했고 미경은 "프레임이 너무 강하게 씌워졌다. 진짜 중요한 다른 면들이 잘 안 보이더라"라고 밝혔다. 이어 미경은 '나는 솔로' 촬영 후에 대해 "가족들이 상처 받는 게 슬펐다"고 악플 상처를 고백하기도 했다.

