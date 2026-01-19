[공식]'학폭 사과' 김동희, 4년 만 복귀 시동..네오스엔터와 전속계약

[스포츠조선 김소희 기지배우 김동희가 네오스엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 활동 재개에 나선다.

네오스엔터테인먼트는 19일 "김동희 배우와 전속계약을 맺고 향후 매니지먼트를 전담하게 됐다"고 공식 발표했다.

김동희는 2018년 웹드라마 '에이틴'을 통해 연기 활동을 시작한 뒤 JTBC 드라마 'SKY 캐슬', '이태원 클라쓰' 등에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 특히 넷플릭스 시리즈 '인간수업'에서는 강렬한 연기로 주목받으며 차세대 배우로 입지를 다졌다.

이후 영화 '유령'을 통해 스크린에도 도전하며 활동 영역을 넓혔지만, 2021년 동급생이었던 장애인 친구를 괴롭혔다는 의혹이 제기되며 활동을 중단했다. 당시 촬영을 마친 영화 '너와 나의 계절' 역시 4년 넘게 개봉이 미뤄진 상태다.

이와 관련해 김동희는 학폭 논란 제기 1년 만인 2022년 1월 입장을 밝히며 "이 일에 대해 친구에게 바로 사과하고 싶었지만, 저의 사과가 제가 하지 않은 모든 일들까지 사실로 받아들여져 또 다른 오해를 낳을까 두려워 용기를 내지 못했다"고 전했다. 이어 "어릴 적 경솔한 판단과 생각으로 친구의 마음을 깊이 헤아리지 못한 것 같다. 그 친구가 저에게 받은 상처에 대해 진심으로 사과드리며, 앞으로 풀어나가고 싶다"며 "어린 시절 미성숙한 말과 행동으로 상처를 받으신 분들께도 깊이 반성하고 사과드린다"고 고개를 숙였다.

한편 네오스엔터테인먼트에는 감우성, 이태구, 윤도진, 최우혁, 유준홍 등 여러 배우들이 소속돼 있다.

