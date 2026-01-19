신부측 하객 0명..'흑백2' 후덕죽 셰프, 충격적 결혼식 사진 "'요리사'라고 반대 당해"

기사입력 2026-01-19 10:38


신부측 하객 0명..'흑백2' 후덕죽 셰프, 충격적 결혼식 사진 "'요리…

[스포츠조선 김소희 기자 넷플릭스 예능 '흑백요리사2'에 출연한 후덕죽 셰프의 결혼식 사진과 다양한 방송 비하인드가 공개돼 눈길을 끌었다.

19일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "중식의 전설, 후덕죽 셰프가 이병철 회장을 위해 찾았던 불로 음식부터 '흑백요리사2' 솔직 촬영 후기까지!"라는 제목의 선공개 영상을 업로드했다.

이날 유재석은 후덕죽 셰프를 소개하며 "57년 경력의 중식 역사이자 전설"이라고 말한 뒤 반갑게 인사를 나눴다. 특히 유재석은 "팔X에서 불도장을 먹은 적이 있다"며 과거 가게 방문 경험을 공개했고, 후덕죽 셰프는 인자한 미소로 "기억하시네"라며 수줍게 웃음을 보였다.

후덕죽 셰프는 넷플릭스 예능 촬영 소감도 전했다. 그는 TOP3까지 올랐지만 아쉽게 탈락한 것에 대해 "사실 힘들긴 했지만, 오히려 떨어지는 게 낫겠다는 생각이 들었다"며 웃음을 자아냈다. 이어 "처음에는 결승까지 올라갈 마음이 있었지만, 막상 떨어지니 아쉽기도 했다"고 진심을 드러냈다.


신부측 하객 0명..'흑백2' 후덕죽 셰프, 충격적 결혼식 사진 "'요리…
특히 그는 고(故) 이병철 회장과의 특별한 인연도 공개했다. 유재석이 "회장님 건강이 좋지 않아 음식을 찾으셨냐"고 묻자, 후덕죽 셰프는 "당시 약선 요리가 있었다. 손님으로 가서 맛을 보고 레시피를 알기 위해 사진을 찍었더니, 가게에서 '당신한테는 안 팔 거니, 당장 나가라'고 하더라"며 "밤 10시까지 밖에서 기다린 뒤 '당신 음식이 좋아서 왔다'고 하니 주방장이 직접 만들어 알려줬다"고 말했다.

또한 57년간 요리를 이어올 수 있었던 원동력으로 아내를 꼽았다. 그는 "그 당시 만났을 때 굉장히 반대했다"며 당시 결혼식 사진을 공개했다. 후덕죽이 신랑 입장하는 가운데, 신부쪽 하객이 텅텅 비어있어 충격을 안겼다. 그는 "두 사람만 결정해서 결혼한 거다. 요리사 직업을 가졌다고 하면 당시에는 쳐다보지도 않았다"고 고백했다.

후덕죽이 출연하는 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오는 21일 오후 8시 45분 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'미스트롯' 김소유, 묻지마 폭행 당했다 "길거리서 정신병원 탈출한 男에 맞아"

2.

임성근 '음주운전 3번' 고백 후폭풍..'전참시'·'놀뭐'·'아형' 예능가 비상 [종합]

3.

'이혼설' 박군♥한영, 결국 난임 고백 "힘드니까 예민해져" ('미우새')

4.

'한의사♥' 강소라, 두 딸 벌써 이만큼 컸네..168cm 母 닮아 길쭉

5.

'검정고무신' 성우 선은혜, 심정지로 별세..향년 40세

연예 많이본뉴스
1.

'미스트롯' 김소유, 묻지마 폭행 당했다 "길거리서 정신병원 탈출한 男에 맞아"

2.

임성근 '음주운전 3번' 고백 후폭풍..'전참시'·'놀뭐'·'아형' 예능가 비상 [종합]

3.

'이혼설' 박군♥한영, 결국 난임 고백 "힘드니까 예민해져" ('미우새')

4.

'한의사♥' 강소라, 두 딸 벌써 이만큼 컸네..168cm 母 닮아 길쭉

5.

'검정고무신' 성우 선은혜, 심정지로 별세..향년 40세

스포츠 많이본뉴스
1.

'배드민턴 최강' 안세영 '승자의 품격' 폭발…"함께 경기한 왕즈이 선수께 감사, 언제나 쉽지 않다"

2.

"한국에는 와장창 무너졌는데" 中 유망주 미친 자신감, "우즈벡 승부차기, 어디로 찰지 전부 알았다"

3.

'대망신' 한국은 나이만 많아! 일본 21세 이하여도 잘해…'日 유망주' 벌써부터 MVP 노린다→"한일전 이기고, 우승합니다"

4.

빙판서 미끄러지다니! 김하성 손가락 수술 4~5개월 재활, ATL 150억 허공에 날렸다

5.

오마이갓! 이강인(AT 마드리드, 24) 680억 '초대박 희소식'…PSG 감독은 극구 반대→"강인이는 로테이션 핵심"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.