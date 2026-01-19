컴투스홀딩스, 올해 퍼블리싱 하는 신작 8종는 어떤 게임인가?

|
컴투스홀딩스는 올해 퍼블리싱 신작 8종을 출시해 게임 사업 성장을 이어나갈 것이라고 19일 밝혔다.
퍼즐 장르 신작 '컬러스위퍼'와 '파우팝 매치'는 1분기 소프트 런칭을 목표로 막바지 담금질 중이다. 퍼즐 장르의 주요 시장으로 꼽히는 북미 지역 테스트를 진행해 온 '컬러스위퍼'는 게임성에서 긍정적인 평가를 받고 있다. 무한대에 가까운 다양한 퍼즐 로직의 조합, 심플하고 모던한 그래픽이 특징인 이 게임은 이용자 리텐션 등 주요 핵심 지표에서 최고 수준을 기록했다. '컬러스위퍼'가 도전의식을 자극하는 뇌지컬 게임이라면 '파우팝 매치'는 익숙한 형태의 매치3 퍼즐 게임이다. 매치3 퍼즐 특유의 캐주얼한 게임성에 마을 꾸미기 요소와 미니 게임 등으로 차별화를 꾀했다.
SF 세계관과 실시간 슈트 교체 시스템, 콘솔급 그래픽 연출로 호평을 받은 '아레스'는 '슈트 체인지 액션 RPG'로 재탄생한다. 액션성을 더욱 강화하고 싱글 플레이 콘텐츠를 중심으로 전면 개편해 하반기에 글로벌 시장을 공략한다. MMORPG '탈리온'의 정식 후속작 '프로젝트 V(가제)'도 하반기 기대작이다. 전작의 액션성을 계승하면서도 최신 트렌드에 맞게 재해석했으며, 누구나 부담없이 즐길 수 있도록 플레이 중심의 성장 구조를 도입할 예정이다. 향상된 그래픽과 연출로 몰입도를 높이고 PVP 대신 협동 기반 콘텐츠에 집중한다는 방침이라고 회사측은 전했다.