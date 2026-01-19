류시원, 19살 연하 재혼 ♥아내 공개 "장모에 연애 사실 숨기기도.."

기사입력 2026-01-19 10:39


류시원, 19살 연하 재혼 ♥아내 공개 "장모에 연애 사실 숨기기도.."

[스포츠조선 조지영 기자 배우 류시원이 방송 최초로 베일에 싸여 있던 19세 연하 아내를 공개한다.

19일 방송될 TV조선 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 지난 윤정수의 결혼식에서 하객으로 깜짝 등장해 화제를 모았던 류시원과 그의 아내가 최초로 등장한다. 당시 하객으로 포착된 영상이 무려 283만 조회수를 기록하며 높은 관심이 쏠린 만큼, 류시원은 '조선의 사랑꾼'에 본격 출연해 미모의 수학 강사 아내와의 일상을 가감 없이 보여줄 예정이다.

VCR에서 아내와 함께 나타난 류시원은 평소 아내에게 꽃과 편지를 자주 선물하는 로맨틱한 면모를 드러냈다. 그는 "연애 100일째 되는 날, 흰 장미 100송이를 선물했다. 와이프 이미지가 깨끗하고 청순해서, 빨간 장미보다는 흰 장미가 더 잘 어울렸다"고 회상했다. 이어 "장모님 (연애 사실을) 모르실 때인데, 딸의 집에 왔다가 장미를 보셨다"며 "누가 봐도 남자가 준 장미 아니냐"면서 연애가 들킬 뻔했던 아찔한 순간을 공유했다. 이에 류시원의 아내는 "(엄마에게) 남자친구 있다고 이야기했던 것 같다"면서도 상대가 '연예인 류시원'이라는 정체는 숨겼다고 당시 상황을 설명했다. 아내는 "(엄마에게) 남자친구랑 사진을 안 찍었다고 둘러댔다. '말이 되느냐'고 하셨지만 그래도 잘 넘어갔다"고 비밀 연애 시절의 풋풋한 에피소드를 전했다.

결혼 6년 만에 최초로 공개되는 'NEW 사랑꾼' 류시원 부부의 로맨틱한 일상은 극사실주의 다큐 예능 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서 19일 오후 10시에 공개된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'미스트롯' 김소유, 묻지마 폭행 당했다 "길거리서 정신병원 탈출한 男에 맞아"

2.

임성근 '음주운전 3번' 고백 후폭풍..'전참시'·'놀뭐'·'아형' 예능가 비상 [종합]

3.

'이혼설' 박군♥한영, 결국 난임 고백 "힘드니까 예민해져" ('미우새')

4.

'한의사♥' 강소라, 두 딸 벌써 이만큼 컸네..168cm 母 닮아 길쭉

5.

'검정고무신' 성우 선은혜, 심정지로 별세..향년 40세

연예 많이본뉴스
1.

'미스트롯' 김소유, 묻지마 폭행 당했다 "길거리서 정신병원 탈출한 男에 맞아"

2.

임성근 '음주운전 3번' 고백 후폭풍..'전참시'·'놀뭐'·'아형' 예능가 비상 [종합]

3.

'이혼설' 박군♥한영, 결국 난임 고백 "힘드니까 예민해져" ('미우새')

4.

'한의사♥' 강소라, 두 딸 벌써 이만큼 컸네..168cm 母 닮아 길쭉

5.

'검정고무신' 성우 선은혜, 심정지로 별세..향년 40세

스포츠 많이본뉴스
1.

'배드민턴 최강' 안세영 '승자의 품격' 폭발…"함께 경기한 왕즈이 선수께 감사, 언제나 쉽지 않다"

2.

"한국에는 와장창 무너졌는데" 中 유망주 미친 자신감, "우즈벡 승부차기, 어디로 찰지 전부 알았다"

3.

'대망신' 한국은 나이만 많아! 일본 21세 이하여도 잘해…'日 유망주' 벌써부터 MVP 노린다→"한일전 이기고, 우승합니다"

4.

빙판서 미끄러지다니! 김하성 손가락 수술 4~5개월 재활, ATL 150억 허공에 날렸다

5.

오마이갓! 이강인(AT 마드리드, 24) 680억 '초대박 희소식'…PSG 감독은 극구 반대→"강인이는 로테이션 핵심"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.