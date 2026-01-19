[인터뷰②] '메이드 인 코리아' 우민호 감독 "이병헌보다 현빈 '청룡'이 더 기뻐..새 페르소나"

[스포츠조선 문지연 기자 '메이드 인 코리아' 우민호 감독이 현빈에 대한 애정을 드러냈다.
우민호 감독은 19일 오전 서울 종로구의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'(박은교 박준석 극본, 우민호 연출)의 인터뷰에 임했다. '메이드 인 코리아'에서는 악인으로 그려지는 백기태(현빈)의 서사가 응원을 받는 이례적인 상황에 놓이기도. 우민호 감독은 이에 "저는 백기태를 통해 대중이, 시청자들이 보면서 그와 함께 권력의 전차에 올라타기를 바랐다. 우리가, 나라면 못했을텐데, 백기태를 통해서 같이 해보는 거다. 한번 치달아가 보는 것이다. 아직 시즌2가 안 나왔잖나. 그랬을 때의 결말은 과연 어떨지, 시청자들을 같이 태우고 싶었다"고 말했다.
현빈은 우민호 감독과 '하얼빈'에 이어 '메이드 인 코리아'에서도 함께했다. '하얼빈'에서는 국민의 영웅인 안중근 의사를 연기했고, '메이드 인 코리아'에서는 마약을 해외에 수출하는 중앙정보부의 백기태로 분해 극과 극의 캐릭터를 보여줬다는 평이다. 우 감독은 "재미있었다. 전작에서는 이 나라의 영웅인 안중근 장군을 연기하고, 이번에는 악인을 하니까. 현빈의 새로운 얼굴을 계속 포착하고 만들어나가고 한다는 것은 희열이 있었다. 어찌됐든 많은 시청자 분들을 위해서 만든 작품이지만, 제가 먼저 보잖나. 그 희열은 이루 말할 수가 없다. 마지막 엔딩 장면에서는 '이건 반응 좀 오겠네' 싶었다. 원래 대본에서도 없던 장면인데 즉흥적으로 현장에서 만들어낸 것"이라며 "결과물이 좋으니까 이걸 엔딩으로 하고 싶다고 생각했다"고 말했다.
또 우 감독은 "저는 배우에게 구체적인 요청은 하지 않는다. 미안해서. 그런데 본인이 알아서 그렇게 하더라. 이 역할은 시즌1에서는 현장 요원에 가까우니, 벌크업을 해야겠다고 생각했고, 안중근 감독은 근육을 없애면 좋겠다고 생각해서 살을 빼면 좋겠다고 했는데, 이번에는 역할이 완전히 다르다 보니까 스스로가 13kg 정도를 벌크업한 것으로 알고 있다. 결과적으로 백기태의 욕망이 더 드글드글하게 보이는 느낌이었다"고 했다.
이어 우 감독은 현빈의 청룡영화상 남우주연상 수상에 대해 "이병헌 선배가 내부자들로 청룡에서. 청룡에서 남우주연상을 받았던 줄 알았다. 못받았더라. 광해도 못받았더라. 그때 시상식 오면서 기억이 나는데 청룡에서는 꼭 한 번 받고 싶다고 하더라. 소원이. 내부자들로 받았을 때 기분이 좋았다. 현빈 씨가 하얼빈으로 고생을 많이 했다. 추운데 가서 찍었기에 정말 그 전투도 너무 힘들었기때문에 현빈 배우가 안중근이라는 위대한 인물을 연기해야 하는 부담감이 엄청 컸다. 클 수밖에 없고, 정신적으로나 육체적으로나 힘들었고 진심을 다했다. 여태까지 했던 작품 중에 가장 진심을 담은 역할인 것 같다. 그 역할로 청룡에서 남우주연상을 받았을 때, 병헌 선배가 받았을 때도 좋았지만 더 좋았다"고 말했다.
이어 "왜냐면 이병헌 배우는 워낙에 완성된 배우잖나. 제가 아니더라도. 박찬욱 감독님과도 하고 김지운 감독님과도 했고 기라성 같은 감독님과 많이 했는데 현빈 배우는 제가 그 순간에 다른 얼굴을 끄집어낸 것 같다. 뭔가 그 기쁨이 배가 되지 않았나 싶다. 현빈의 커리어에서 전환점이 된 작품이기에 그게 메이드 인 코리아까지 온 거고, 메이드 인 코리아에서 시청자들이 좋아했을 때 감도그이 입장에서는 기분이 좋다. 감독은 내가 잘한 것보다 배우들이 칭찬받을 슌가 훨씬 기분이 좋다. 다른 시상식에 갔을 때 나만 받고 배우가 못받으면 제일 곤란하다. 내가 상을 못받더라도 배우들이 받으면 그렇게 기쁠 수가 없다. 현빈을 보면 하얼빈 때도 그렇고 지금도 그렇고, 그가 진심을 담아서 고생한 것을 알기에 백기태란 인물을 통해 악역임에도 불구하고 많은 분들이 사랑해주셔서 기분이 좋다"고 했다.
우 감독은 "현빈 씨가 이 작품으로 또 다른 시상식에서 상을 받으면 마음은 정말 당연히 바랄 것이다. 상은 정말 복불복이고 주는 사람들 마음이잖나"라면서도 "저는 현빈 씨를 새로운 페르소나로 생각하지만, 본인에게도 불어봐달라. 싫어할 수도 있잖나"라며 웃었다.
'메이드 인 코리아'는 부와 권력에 대한 야망을 지닌 남자와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사, 시대의 소용돌이 속 펼쳐지는 이야기를 담은 작품. 최근 시즌1을 공개했고, 시즌2를 현재 촬영 중이다.