배우 양소룡 사망, 뒤늦게 전해진 비보..향년 77세

기사입력 2026-01-19


영화 '쿵후허슬'

[스포츠조선 박아람 기자 홍콩 액션 배우 양소룡이 별세했다. 향년 77세.

홍콩 매체들은 양소룡이 지난 14일 중국 선전에서 세상을 떠났다고 19일 보도했다.

1948년 4월 영국령 홍콩에서 태어난 양소룡은 광둥 오페라단에서 활동하던 아버지에게서 무술을 배우며 성장했다. 그는 1970~1980년대 홍콩 액션 영화 전성기를 이끌며 강렬한 존재감을 남겼다. 특히 이소룡, 성룡, 적룡과 함께 '홍콩의 4소룡(Four Little Dragons)'으로 불리며 큰 인기를 끌었다.

양소룡은 2004년 주성치 감독의 영화 '쿵푸허슬'(국내 개봉 2005년)에서 절세의 무공을 지니고도 평범한 동네 아저씨로 살아가는 고수 '화운사신(火雲邪神)' 역을 맡아 강한 인상을 남겼다. 독특한 캐릭터와 압도적인 존재감으로 전 세계 관객들에게 깊은 기억을 남긴 이 작품은 그의 대표작으로 꼽힌다.

이후에도 그는 2020년작 '쿵푸허슬2'에 출연하며 마지막까지 연기에 대한 열정을 이어갔다.

