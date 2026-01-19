백현 껴안고 울던 현지, 유식 선택할까..'환승연애4' 15주 연속 주간 유료가입기여자수 1위

14일 공개된 티빙 오리지널 '환승연애4' 20화에서는 X 데이트로 마지막과 새로운 시작을 준비하는 입주자들의 모습이 그려졌다. 또한 4MC 사이먼 도미닉, 이용진, 김예원, 유라가 기수 김요한과 함께 남김없이 자신의 마음을 꺼내놓은 입주자들의 진심에 깊이 공감하며 몰입을 더했다. 이에 '환승연애4'는 15주 연속 주간 유료가입기여자수 1위를 차지했다.
이날 입주자들은 서로에게 마지막일지도 모를 시간 앞에 X에게 그동안 전하지 못했던 진심을 털어놓았다. 상처를 감추기 위해 상대에게 모질게 대했던 이들은 자신의 행동을 되돌아보며 사과를 건넸고, 오해로 끝날 뻔했던 관계들은 마음의 응어리를 풀며 아름다운 마무리를 지었다. 반면 X를 향한 미안한 마음과 새로운 사람 사이에서 갈피를 잡지 못하는 이들도 있어 긴장감을 더했다.
특히 최종 선택을 하루 앞두고 입주자들은 후회 없는 결정을 내리기 위해 고군분투했다. 조유식과 쌍방 데이트를 마친 뒤에도 박현지는 다시 대화를 요청하며 신중한 태도를 유지했고, 박지현과 정원규는 결코 가볍지 않은 선택에 따른 책임의 무게 앞에서 혼란스러워해 한 치 앞도 예측할 수 없는 상황을 만들었다.
이처럼 '환승'과 '재회'라는 선택지를 두 손에 쥔 입주자들은 마지막의 문턱에서도 끝없이 흔들리는 마음과 마주해야 했다. 격렬한 파도와 같았던 감정의 소용돌이가 지나간 뒤, 이들이 어떤 선택으로 서로의 이야기에 마침표를 찍게 될지 관심이 모인다.