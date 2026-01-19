[SCin스타] “이 사랑 통역 됐나요?” 김선호, 비하인드 컷으로 완성한 로맨스 무드

19일 오후 김선호는 자신의 SNS 계정에 "이 사랑 통역 됐나요?"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 김선호는 단정한 셔츠와 타이를 매치한 클래식한 차림으로 무대에 앉아 사인을 하거나 재킷 차림으로 식당 테이블에 앉아 차분한 옆모습을 드러내는 등 지적인 분위기를 풍겼다.
또 다른 사진에서는 해외로 보이는 거리 한복판에서 트렌치코트를 입고 우산을 든 채 촬영에 임하는 모습이 포착됐다. 촬영 스태프들 사이에 서 있는 김선호는 길게 뻗은 기럭지와 안정적인 비율로 시선을 사로잡으며 마치 한 편의 영화 속 장면 같은 분위기를 연출했다. 밤이 내려앉은 도심 거리에서는 후드 티셔츠에 데님 팬츠를 매치한 캐주얼한 차림으로 환하게 웃으며 엄지를 치켜세워 또 다른 매력을 드러냈다.
실내 공간에서 촬영된 사진에서는 화이트 셔츠 차림으로 빈티지한 주방을 배경 삼아 미소 짓는 모습이 담겼다. 절제된 표정과 자연스러운 동작 속에서 김선호 특유의 부드럽고 따뜻한 이미지가 고스란히 전해진다.
팬들은 "이 사랑은 통역이 필요 없다", "사진마다 분위기가 다 영화 같다", "기럭지와 비주얼이 서사를 만든다" 등의 반응을 보였다.
한편 김선호는 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'를 통해 시청자들과 만나고 있다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com