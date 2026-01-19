이영지, 체중 기사에 '양심고백' 나섰다…"13kg 감량 후 11kg 다시 복구"

기사입력 2026-01-19 18:21


[스포츠조선 김준석 기자 이영지가 최근 보도된 체중 관련 기사 내용을 직접 바로잡으며 솔직한 입장을 전했다.

19일 이영지의 소속사 메인스트림윈터는 새로운 프로필 사진을 공개했다.

몸매 라인이 드러나는 사진이 공개되자 일부 매체에서는 과거 이영지가 13kg을 감량했다는 사실에 초점을 맞춘 기사들이 잇따라 보도됐다.

이에 이영지는 자신의 SNS를 통해 직접 설명에 나섰다. 그는 "프로필 업데이트할 때마다 13kg 감량했다고 기사 써주시는데, 모른 척 넘어가려다가 죄송해서 말씀드린다"며 "13kg 감량한 상태에서 11kg 정도 다시 복구된 상황"이라고 밝혔다. 과장되거나 오해를 살 수 있는 표현을 스스로 바로잡은 것이다.

이 같은 솔직한 고백에 누리꾼 반응도 긍정적이다. "팩트체크까지 직접 하는 게 이영지답다", "그래도 여전히 예쁘다", "괜히 더 호감"이라는 반응이 이어지고 있다.

앞서 이영지는 유튜브 채널 보그 코리아를 통해 13kg 감량 당시의 식단 관리 비결을 공개한 바 있다. 그는 배달 음식을 끊고 양배추, 토마토, 바나나 등을 갈아 마시는 식단을 유지하며 체중 관리를 했다고 설명했다.

체중 변화조차 숨기지 않고 담담하게 밝힌 이영지의 태도는 또 한 번 '솔직한 캐릭터'라는 이미지를 굳히고 있다. 숫자보다 과정과 진정성을 선택한 그의 행보에 대중의 시선이 이어지고 있다.

