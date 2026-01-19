'이혼' 유깻잎, 딸 사진 올렸다가 난리났는데...당당한 모녀 주말 데이트

19일 유깻잎은 "요즘은;; 땀;; 흘리면서;; 말하면;; 어르신이래;;"이라며 딸과 함께 한 주말을 기록했다.
주말을 맞아 딸 솔잎이를 만난 유깻잎은 예쁜 카페에서 디저트도 먹고 귀여운 인형뽑기도 하는 등 즐거운 시간을 보냈다.
유깻잎은 지난 2016년 유튜버 최고기와 결혼해 딸 솔잎이를 낳았지만 2020년 이혼했다.
현재 딸 솔잎이는 아빠 최고기가 혼자 양육 중이다. 딸 솔잎이는 엄마 유깻잎을 면접교섭으로 만나고 있다.
이에 한 네티즌은 최근 "정말 안타까워서 한 마디 합니다. 첫번째 피드, 딸 사진은 그냥 어쩔 수 없이 올린 느낌이네요. 10달 품고 있던 자식인데 사랑 좀 많이 해줘요. 꾸밀 시간에. 딸이 엄마를 얼마나 간절히 원하는지 안 느껴지나요? 일찍 철든 딸 안쓰럽지도 않나요? 땅치고 후회하는 날이 오길"이라며 유깻잎을 비난하는 댓글을 달았고 유깻잎은 억울함과 슬픔을 호소했다.
유깻잎은 "나는 딸 사진 올리면 사람들이 뭐라한다. 즐겁게 시간 보내며 찍은 딸 사진 올리는 것조차 왜 이리 어려운건지"라고 한탄했다.
이어 "원래 딸 만나도 사진 많이 안 올리긴 했는데 안 올리면 '솔잎이(딸) 안 만나나요?'라고 하고, 올려도 '딸한테 사랑 많이 줘라', '네가 엄마 맞냐' 어쩌고 저쩌고.. 참, 엄마라는 존재는 이혼하고 양육을 안하면 엄마 취급도 못 받는다. 사람들의 도덕성이 뭐 그리 대단한지, 본인들 기준에 어긋나면 바로 뭐라한다.. 네, 제가 죄송합니다"라고 심경을 털어놨다.