삼성생명, 이해란-윤예빈 쌍포 앞세워 KB스타즈 시즌 처음으로 꺾으며 3연패 마감

기사입력 2026-01-19 21:03


삼성생명, 이해란-윤예빈 쌍포 앞세워 KB스타즈 시즌 처음으로 꺾으며 3…



삼성생명이 올 시즌 KB스타즈를 처음으로 잡아내며, 4연패 위기도 벗어났다.

삼성생명은 19일 청주체육관에서 열린 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' KB스타즈전에서 2쿼터 중반부터 역전을 한 후 한번도 리드를 허용하지 않으며 74대61로 승리, 3연패를 끊어냈고 중위권 싸움에도 다시 뛰어들게 됐다.

사실 이날 경기 전부터 양 팀의 분위기는 상당히 대조적이었다.

삼성생명은 최근 상위권팀과의 연전에서 계속 패하고 있었다. 이날 경기마저 패할 경우, 다음 경기가 1위 하나은행전이라 자칫 연패가 길어질 위기였다. 또 플레이오프 마지노선인 최소 4위 경쟁에서 밀려날 수도 있는 절박한 상황.

반면 KB스타즈는 2연승을 기록중인데다, 박지수가 경기 체력을 차차 회복하면서 페이스를 끌어올리고 있어 전반적인 상승세였다. 김완수 KB스타즈 감독이 박지수와 나윤정을 이날 시즌 처음으로 스타팅 라인업으로 기용하고, 허예은을 원가드로 내세우며 이들의 경기력 회복을 꾀할 정도로 다소 여유가 있었다.

경기 시작 후 강이슬과 박지수가 연달아 페인트존 공격에 성공할 때까지만 해도 KB의 분위기가 그대로 반영됐다. 하지만 삼성생명의 반격은 여기서부터였다.

올 시즌 팀의 메인 스코어러로 확실히 자리잡은 이해란이 공격 작업을 주도한데 이어, 지난 2021~2022시즌까지 팀에서 내외곽을 책임졌지만 고질적인 무릎 부상으로 이후 재활과 복귀를 거듭하며 사실상 전력 외로 분류될 수도 있었던 윤예빈이 전성기 못지 않는 놀라운 활약을 펼치며 삼성생명은 계속 앞서갈 수 있었다.

윤예빈은 1쿼터에 3점포 2개를 터뜨렸고, 특유의 긴 팔을 이용한 스틸 후 속공까지 내외곽을 가리지 않으며 이해란에 집중됐던 공격 부담을 덜어줬다. 윤예빈과 이해란은 3쿼터까지 똑같이 17득점을 성공시켰고, 삼성생명은 3쿼터까지 리바운드 싸움에서 22-20으로 앞설 정도로 모든 선수들이 페인트존 방어에 적극 나섰다.


특히 삼성생명은 박지수를 막는데 '육탄방어'를 불사했다. 박지수가 공을 잡으면 예외없이 더블팀 수비에 나서며, 좀처럼 편안하게 골밑슛을 하지 못하도록 막아섰다. 3쿼터까지 삼성생명 선수들의 13개 파울 가운데 10개를 박지수에게 할 정도였다. 박지수는 공수에서 모두 흔들릴 수 밖에 없었다. 여기에 팀의 주포인 강이슬도 이렇다 할 공격 찬스를 잡지 못하며 전반 2득점에 그치자 KB는 좀처럼 반전을 만들어내지 못했다.

삼성생명은 경기 종료 4분여를 남긴 상황에서 60-56으로 쫓겼지만, 여기서 이해란이 안정적인 미들슛을 성공시킨데 이어 강유림의 3점포가 꽂히며 위기를 스스로 벗어났다. KB는 박지수가 삼성생명 배혜윤을 수비하다 종료 1분 37초를 남기고 5파울 아웃을 당하며 더 이상 추격을 할 수 없었다.

이해란 23득점, 윤예빈 22득점, 강유림 16득점 등 간만에 3명의 선수가 두자릿수 득점을 기록하며 공격을 이끌었다.


청주=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“이거 드세요”가 마지막 말..故 안성기 아내 첫 심경 고백

2.

슬리피 "딘딘 결혼하면 축의금 1000만원, 솔직히 안했으면 좋겠다"(조롱잔치)

3.

[SC이슈] '방송 줄취소' 여파에..'음주운전 고백' 임성근 셰프 "제가 미친X, 사과 방송 준비"

4.

'음주운전' 고백 하루 만에 나락 직행…임성근, 술·여자·갑질 의혹까지 번졌다

5.

최준희, 故 최진실 35년 전 편지에 뭉클 "난 사랑 받으며 크진 못했지만.."

스포츠 많이본뉴스
1.

나는 7년 줘! 벨린저의 고집, 돈 앞에서 꺾이나 → 터커 비? 잇따른 단기계약 변수

2.

[오피셜]FC안양, 2026시즌도 주장은 '캡틴 LEE' 이창용...부주장은 김동진, 한가람, 토마스

3.

'감기몸살 투혼' 이민성 감독, "기자회견 불참 죄송…한일전 좋은 경기력으로 승리하겠다"[U-23 아시안컵]

4.

'김하성·송성문 OUT' 日언론, 승리 확신 → "한국 WBC 대타격, 일본전 10연패 탈출 먹구름"

5.

'ERA 6.85' 의외의 연봉 인상, 깐깐한 KIA가 왜?…이 선수마저 없었으면 진짜 답 없었다

스포츠 많이본뉴스
1.

나는 7년 줘! 벨린저의 고집, 돈 앞에서 꺾이나 → 터커 비? 잇따른 단기계약 변수

2.

[오피셜]FC안양, 2026시즌도 주장은 '캡틴 LEE' 이창용...부주장은 김동진, 한가람, 토마스

3.

'감기몸살 투혼' 이민성 감독, "기자회견 불참 죄송…한일전 좋은 경기력으로 승리하겠다"[U-23 아시안컵]

4.

'김하성·송성문 OUT' 日언론, 승리 확신 → "한국 WBC 대타격, 일본전 10연패 탈출 먹구름"

5.

'ERA 6.85' 의외의 연봉 인상, 깐깐한 KIA가 왜?…이 선수마저 없었으면 진짜 답 없었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.