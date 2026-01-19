허재 "아내, 아직도 'MVP·최고연봉' 허웅·허훈 형제 따라다닌다"
[스포츠조선 김수현기자 전 농구선수 허재가 농구 MVP, 최고 연봉을 받고 있는 아들들의 육아법에 대해 이야기 했다.
19일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'에서는 전태풍 지미나의 집에 허재가 방문했다.
현재 삼남매는 아빠 따라 농구의 길로 들어갔다고. 미나는 아이들이 농구하는 것에 대해 "성적에 따라 업다운이 심해서 아이들도 고생이 많을 거 같다. 그래도 애들이 원하면 100% 서포트 하고 싶다"라 했다.
전태풍은 "저도 애들 농구 시작하면서 뒤에서 서포트하고 있다"라 했고, 딸은 "아빠 말고 엄마만 한다"라 폭로했다.
허재는 "픽업도 엄마가 하지 않냐. 아침에 무슨 일을 하냐"라 했고 딸은 "아빠가 집에서 게임하고 있을 때 나 혼자 집에 온 적 있다"라 했다. 허재는 "미국에서 너 그랬으면 경찰서 간다"라고 격분했다.
두 아들 허웅 허훈을 모두 레전드 선수로 키워낸 허재. 서장훈은 "허재 형님이 감독했던 구단에 형제가 같이 뛰고 있다"라 했다.
'육아팁'을 묻는 미나에 전태풍은 "허재가 어떻게 아냐. 항상 구단에 계셨다"라 했고 허재는 "전화로 다 했다"라며 너스레를 떨었고 이내 "나중에 웅이 엄마 소개해주고 싶은데 프로농구 시즌이라 지방에 가 있다"라 했다.
이에 전태풍은 "사모님이 아직도 같이 다니시냐"라며 깜짝 놀랐다. 남편 허재가 코트 위를 누비던 시절부터 아들 허웅 허훈 형제가 농수선수가 될 때까지 항상 물심양면으로 서포트한 허재의 아내.
미나는 "남편은 '애들은 좀 강하게 키워야 한다'라 한다"라 했고 허재는 "너는 어디서 이상한 이야기만 하고 다니냐"라고 어이없어 했다.
shyun@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.