류시원, '19세 연하' 미모 ♥아내+1살 딸 최초 공개..."예쁜데 수학도 잘해" ('조선의 사랑꾼')

기사입력 2026-01-19 23:13


류시원, '19세 연하' 미모 ♥아내+1살 딸 최초 공개..."예쁜데 수…

류시원, '19세 연하' 미모 ♥아내+1살 딸 최초 공개..."예쁜데 수…

류시원, '19세 연하' 미모 ♥아내+1살 딸 최초 공개..."예쁜데 수…

류시원, '19세 연하' 미모 ♥아내+1살 딸 최초 공개..."예쁜데 수…

류시원, '19세 연하' 미모 ♥아내+1살 딸 최초 공개..."예쁜데 수…

[스포츠조선 정안지 기자 배우 류시원이 미모의 아내와 딸을 처음으로 공개했다.

19일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 배우 류시원이 방송 최초로 베일에 싸여 있던 19세 연하 아내를 공개했다.

이날 류시원은 "곧 결혼 6주년이다. 자연스럽게 '조선의 사랑꾼'에서 처음 공개하게 됐다"면서 아내를 공개했다. 이어 그는 "아기 서이가 얼마 전 돌이었다. 돌잡이 MC를 구해야 하는데 누구한테 부탁해야 하나 고민하다가 정수가 제일 믿음이 가서 정수가 돌잔치 MC를 하게 됐다"면서 "신혼여행까지 미뤄가면서 돌잔치 MC를 봐준 게 고마워서 '끝나면 부부 동반으로 밥 먹자'고 해서 오늘 윤정수 씨 부부랑 같이 밥 먹기로 했다"면서 집을 나섰다.


류시원, '19세 연하' 미모 ♥아내+1살 딸 최초 공개..."예쁜데 수…
그때 류시원 딸 서이 양의 돌잔치 모습이 공개, 딸은 엄마와 아빠를 꼭 닮은 비주얼로 눈길을 끌었다.

특히 정이랑은 출산이 믿기지 않는 류시원 아내의 미모에 "돌잡이 엄마가 왜 이렇게 예쁘냐"며 놀랐고, 황보라도 "출산하고 1년밖에 안 되어서 붓기가 남아있을 수 있는데"라며 감탄했다.

이후 류시원의 아내가 등장, 아내를 바라보는 류시원의 눈빛에서는 꿀이 뚝뚝 떨어졌다.

아내는 "방송에 처음 출연하게 되었는데 좀 긴장되고 떨린다"고 했고, 류시원은 "긴장 조금만 풀리면 말 잘한다. 말 나보다 잘하고 재미있다"며 웃었다. 이어 단아한 미모 속 숨겨진 단호한 카리스마를 뽐내며 수업을 진행하는 아내의 모습도 공개돼 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 매니저, 행사비 3000만원 '가로챘나'…개인 법인 통장으로 빠졌다

2.

박수홍, 또 울었다..부모·친형 절연 후 '할아버지' 돼준 이용식의 한 마디

3.

박유천, 前소속사 5억 배상 의무 사라지자 의미심장 글…"절대 잃고 싶지 않다"

4.

'53세' 고소영, 모공 관리템 뭐길래...초근접 셀카도 문제 없는 민낯

5.

'이혼' 유깻잎, 딸 사진 올렸다가 난리났는데...당당한 모녀 주말 데이트

연예 많이본뉴스
1.

박나래 매니저, 행사비 3000만원 '가로챘나'…개인 법인 통장으로 빠졌다

2.

박수홍, 또 울었다..부모·친형 절연 후 '할아버지' 돼준 이용식의 한 마디

3.

박유천, 前소속사 5억 배상 의무 사라지자 의미심장 글…"절대 잃고 싶지 않다"

4.

'53세' 고소영, 모공 관리템 뭐길래...초근접 셀카도 문제 없는 민낯

5.

'이혼' 유깻잎, 딸 사진 올렸다가 난리났는데...당당한 모녀 주말 데이트

스포츠 많이본뉴스
1.

"식사마, 중국 격파를 부탁해!" '기적의 준결승' 김상식, "한국-베트남의 U-23 아시안컵 결승 원한다"

2.

삼성생명, 이해란-윤예빈 쌍포 앞세워 KB스타즈 시즌 처음으로 꺾으며 3연패 마감

3.

[현장인터뷰] 3연패 끊어낸 하상윤 삼성생명 감독, "올 시즌 최고의 플레이를 해줬다"

4.

[현장인터뷰] 3연승 달성 실패한 김완수 KB스타즈 감독, "서로를 믿는 농구를 못했다"

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.