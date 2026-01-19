류시원, '19세 연하' 미모 ♥아내+1살 딸 최초 공개..."예쁜데 수학도 잘해" ('조선의 사랑꾼')

19일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 배우 류시원이 방송 최초로 베일에 싸여 있던 19세 연하 아내를 공개했다.
이날 류시원은 "곧 결혼 6주년이다. 자연스럽게 '조선의 사랑꾼'에서 처음 공개하게 됐다"면서 아내를 공개했다. 이어 그는 "아기 서이가 얼마 전 돌이었다. 돌잡이 MC를 구해야 하는데 누구한테 부탁해야 하나 고민하다가 정수가 제일 믿음이 가서 정수가 돌잔치 MC를 하게 됐다"면서 "신혼여행까지 미뤄가면서 돌잔치 MC를 봐준 게 고마워서 '끝나면 부부 동반으로 밥 먹자'고 해서 오늘 윤정수 씨 부부랑 같이 밥 먹기로 했다"면서 집을 나섰다.
그때 류시원 딸 서이 양의 돌잔치 모습이 공개, 딸은 엄마와 아빠를 꼭 닮은 비주얼로 눈길을 끌었다.
특히 정이랑은 출산이 믿기지 않는 류시원 아내의 미모에 "돌잡이 엄마가 왜 이렇게 예쁘냐"며 놀랐고, 황보라도 "출산하고 1년밖에 안 되어서 붓기가 남아있을 수 있는데"라며 감탄했다.
이후 류시원의 아내가 등장, 아내를 바라보는 류시원의 눈빛에서는 꿀이 뚝뚝 떨어졌다.
아내는 "방송에 처음 출연하게 되었는데 좀 긴장되고 떨린다"고 했고, 류시원은 "긴장 조금만 풀리면 말 잘한다. 말 나보다 잘하고 재미있다"며 웃었다. 이어 단아한 미모 속 숨겨진 단호한 카리스마를 뽐내며 수업을 진행하는 아내의 모습도 공개돼 눈길을 끌었다.