류시원 아내 "♥남편 첫 만남 때 25살...한번 헤어지고 3년만 재회 후 결혼" ('조선의 사랑꾼')
[스포츠조선 정안지 기자 배우 류시원이 19세 연하 아내와의 첫 만남에 대해 털어놨다.
19일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 배우 류시원이 방송 최초로 베일에 싸여 있던 19세 연하 아내를 공개했다.
이날 류시원의 아내가 첫 등장, 정이랑 등은 류시원 아내의 미모에 감탄했다. 이어 류시원 딸 서이 양의 돌잔치 모습도 공개, 딸은 엄마와 아빠를 꼭 닮은 비주얼로 눈길을 끌었다
이 과정에서 정이랑은 출산이 믿기지 않는 류시원 아내의 미모에 "돌잡이 엄마가 왜 이렇게 예쁘냐"며 놀랐고, 황보라도 "출산하고 1년밖에 안 되어서 붓기가 남아있을 수 있는데"라며 감탄했다.
또한 류시원은 아내와의 첫 만남에 대해 "지인 모임이 있었는데 그 모임에 갔다가 아내를 우연히 봤다. 자연스럽게 사람들과 대화를 하다가 누구한테 먼저 연락처를 물어본 적이 별로 없었는데..."라고 하자, 아내는 "별로?"라고 했다. 당황한 류시원은 "거의 없었다"고 했고, 아내는 "아 있었구나?"라고 해 웃음을 안겼다.
이어 류시원은 "첫 만남에 연락처를 물어봤다. 처음에는 편한 오빠 동생처럼 자주 연락하다가 겉으로는 오빠 동생이지만 속으론 내가 마음에 있었다"면서 "둘이 밥 한번 먹자 했는데 둘이 따로 보니까 느낌이 또 다르더라. 이제 마음에 들어서 '만나자'고 했다"고 했다.
그러나 류시원은 "나이 차이가 있어서 고민을 많이 하다가 만나자고 했었다"고 말했고, 아내는 "처음 만났을 때 25살이었다"고 말해 놀라움을 안겼다. 당시 류시원의 나이는 44살이었다고.
류시원은 "그때는 결혼 이런 게 아니었고 그냥 조심스럽게 연애할 때였다"며 "그러다 한번 헤어졌다. 3년 지나서 다시 만났다"고 밝혔다.
그는 "처음에 만났을 때 내가 한번 실패의 경험이 있다 보니까 결혼에 대한 무서움이 있었고, 솔직히 너무 힘들어서 '내 인생에 결혼은 없다'고 생각을 했었다"고 털어놨다.
