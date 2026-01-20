'돌싱 행세' 대기업 부장, "회사에 알리겠다" 위장부부 사기단'에 당했다

기사입력 2026-01-20 12:50


'돌싱 행세' 대기업 부장, "회사에 알리겠다" 위장부부 사기단'에 당했…

[스포츠조선 조지영 기자 돌싱 행세를 하며 이성을 만나다가 '위장부부 사기단'에게 돈을 뜯긴 '대기업 부장'의 사연이 공개됐다.

19일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 한 여성이 "남편이 주말마다 출장을 가서 엉망이 된 채 돌아온다. 회사를 잘리고 어디 가서 궂은 일을 하고 오는 것은 아닌지 걱정된다"며 탐정단을 찾았다.

조사 결과, 의뢰인 남편의 수상한 주말 출장의 정체는 '돌싱 카페 번개 모임'으로 밝혀졌다. 집에서는 무기력과 짜증을 일삼던 의뢰인의 남편이, 스포츠카까지 빌려 이성들과 만남을 즐기는 모습에 모두가 분노했다. 이 사실이 발각되자, 의뢰인의 남편은 "의사에게 남성 갱년기 진단을 받았다. 남자로서의 사형 선고나 다름없었다"며 울부짖었다. 그러면서 "모임은 치료의 일환일 뿐이었다"고 호소했다. 의뢰인은 한 차례 남편을 용서하기로 했지만, 사태는 여기서 끝이 아니었다.

의뢰인의 남편과 함께 모텔에 갔던 여성이 "사실 유부녀였다"며 남편과 함께 나타난 것이다. 여자의 남편은 "회사에 알리겠다"고 협박하며 5천만 원을 요구했고, 의뢰인의 남편은 아들의 통장에 있던 돈까지 인출해 합의금 일부를 지급했다. 그러나 이들은 돌싱 커뮤니티를 돌며 남성 회원들을 유혹한 뒤, 실은 유부녀였다고 협박해 돈을 뜯어내는 '위장부부 사기단'이었다. 모든 전말이 밝혀지고 사기꾼들은 경찰에 붙잡혔으며, 의뢰인은 결국 남편과 이혼을 선택했다.

한편 일일 탐정으로 함께한 '명품 신스틸러' 이준혁은 "배우는 선택받지 못하면 무직이다. 과거 1년 정도 쉰 적이 있는데, 피가 마르는 느낌이었다. 새롭게 변하지 않으면 도태될 수 있다는 위기감이 항상 있다"고 배우로서의 현실 고민을 전해 눈길을 끌었다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안성재, '음주운전 자백' 임성근 손절..썸네일서 존재감 지웠다

2.

김주하, 前남편 폭행에도 둘째 낳은 이유 "그 와중에 임신한 건 첫째 때문"

3.

“남친에 집·명품까지..그런데 결혼 안 한대요” 억대 CEO의 ‘밑 빠진 물독 사랑’ (물어보살)

4.

팝페라 거장 임형주, 母갈등 심각하네 "집에서 '구박데기'..모멸감 들어"

5.

'음주운전 3번' 임성근, 이레즈미 문신한 이유도 고백 "모든 게 나의 불찰"

연예 많이본뉴스
1.

안성재, '음주운전 자백' 임성근 손절..썸네일서 존재감 지웠다

2.

김주하, 前남편 폭행에도 둘째 낳은 이유 "그 와중에 임신한 건 첫째 때문"

3.

“남친에 집·명품까지..그런데 결혼 안 한대요” 억대 CEO의 ‘밑 빠진 물독 사랑’ (물어보살)

4.

팝페라 거장 임형주, 母갈등 심각하네 "집에서 '구박데기'..모멸감 들어"

5.

'음주운전 3번' 임성근, 이레즈미 문신한 이유도 고백 "모든 게 나의 불찰"

스포츠 많이본뉴스
1.

'초황당 부상' 김하성, 단 하루만에 대체됐다! → 1홈런 유격수 영입. "최상의 시나리오에도 6주 OUT"

2.

'4560억 안썼어도 우승 후보', 터커-디아즈 합류 이전에도 LAD는 작년보다 강했다...4가지 이유?

3.

'FA 미계약자' 조상우 일본에 있다…KIA "캠프 전까지 해결 위해 노력"

4.

[오피셜]'주전 첫해에 3100만원 → 1억1200만원' 생애 첫 억대연봉, 대박 신호인가

5.

"가장 완벽한 팀구성" LG 두번 우승한 '약속의 땅'에 또간다. 첫 2연패 또 실패는 없다.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.