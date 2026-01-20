'돌싱 행세' 대기업 부장, "회사에 알리겠다" 위장부부 사기단'에 당했다

[스포츠조선 조지영 기자 돌싱 행세를 하며 이성을 만나다가 '위장부부 사기단'에게 돈을 뜯긴 '대기업 부장'의 사연이 공개됐다.
19일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 한 여성이 "남편이 주말마다 출장을 가서 엉망이 된 채 돌아온다. 회사를 잘리고 어디 가서 궂은 일을 하고 오는 것은 아닌지 걱정된다"며 탐정단을 찾았다.
조사 결과, 의뢰인 남편의 수상한 주말 출장의 정체는 '돌싱 카페 번개 모임'으로 밝혀졌다. 집에서는 무기력과 짜증을 일삼던 의뢰인의 남편이, 스포츠카까지 빌려 이성들과 만남을 즐기는 모습에 모두가 분노했다. 이 사실이 발각되자, 의뢰인의 남편은 "의사에게 남성 갱년기 진단을 받았다. 남자로서의 사형 선고나 다름없었다"며 울부짖었다. 그러면서 "모임은 치료의 일환일 뿐이었다"고 호소했다. 의뢰인은 한 차례 남편을 용서하기로 했지만, 사태는 여기서 끝이 아니었다.
의뢰인의 남편과 함께 모텔에 갔던 여성이 "사실 유부녀였다"며 남편과 함께 나타난 것이다. 여자의 남편은 "회사에 알리겠다"고 협박하며 5천만 원을 요구했고, 의뢰인의 남편은 아들의 통장에 있던 돈까지 인출해 합의금 일부를 지급했다. 그러나 이들은 돌싱 커뮤니티를 돌며 남성 회원들을 유혹한 뒤, 실은 유부녀였다고 협박해 돈을 뜯어내는 '위장부부 사기단'이었다. 모든 전말이 밝혀지고 사기꾼들은 경찰에 붙잡혔으며, 의뢰인은 결국 남편과 이혼을 선택했다.
한편 일일 탐정으로 함께한 '명품 신스틸러' 이준혁은 "배우는 선택받지 못하면 무직이다. 과거 1년 정도 쉰 적이 있는데, 피가 마르는 느낌이었다. 새롭게 변하지 않으면 도태될 수 있다는 위기감이 항상 있다"고 배우로서의 현실 고민을 전해 눈길을 끌었다.