[SC이슈] 조세호, '방송 중단' 3주 만에 '도라이버4' 합류 소식..넷플릭스, 일일예능 강화

넷플릭스 일일 예능이 새해를 맞아 새로운 작품들로 돌아온다. 먼저 28일 공개되는 '데스게임: 천만원을 걸어라'는 정치도, 연합도 없는 단 한 번의 1:1 승부로 승패가 결정되는 두뇌 서바이벌 예능이다. 승리 시 계속 도전해 매회 천만 원의 상금을 누적할 수 있지만, 패배하면 즉시 탈락하는 냉혹한 룰 속에서 최종 데스 게임 마스터는 누가 될지 긴장감을 더한다. 두뇌 서바이벌을 대표하는 홍진호, 이세돌, 세븐하이부터 펭수, 나폴리 맛피아, 박성웅 등 새로운 도전자까지 출격한다. 여기에 현존 서바이벌 최강자로 불리는 장동민이 해설에 나서 특유의 날카로운 통찰력을 선보일 예정이다. 또한 e-스포츠 캐스터 박상현의 실시간 중계가 더해져 몰입도를 한층 끌어올린다.
MZ 세대의 큰 사랑을 받는 김원훈도 일일 예능 라인업에 합류한다. 오는 2월 2일 공개되는 '일병 김원훈: 보직의 세계'는 육군 병장 만기 전역 후 다시 군으로 돌아간 김원훈이 다양한 특수 보직을 직접 체험하며 그동안 잘 알려지지 않았던 군대 이야기를 풀어내는 예능이다. 유튜브 채널 숏박스를 통해 병장 캐릭터로 큰 인기를 얻은 김원훈의 색다른 도전이 웃음과 공감을 동시에 전할 예정이다.
연애 예능 팬들을 위한 콘텐츠도 준비돼 있다. '솔로지옥5' 출연자들이 다시 한자리에 모여 촬영 비하인드와 솔직한 뒷이야기를 전하는 '솔로지옥 리유니언'이 오는 2월 14일 공개돼 또 한 번 연애 도파민을 자극한다. 본편에서는 미처 보여주지 못했던 감정의 변화부터 그 이후의 관계까지, 출연자들의 진솔한 이야기가 공개될 예정이다. 다시 모인 이들이 어떤 케미스트리를 보여줄지 기대가 모인다.
음악 예능 팬들을 설레게 할 작품도 이어진다. 오는 2월 28일 공개되는 '유명가수에겐 히트곡이 필요해'는 무명 시절을 지나 갓 '유명 가수'가 된 '싱어게인4' TOP6 멤버들이 출연한다. 우승자 이오욱을 비롯해 도라도, 김재민, 슬로울리, 서도, 규리에게 남은 관문은 단 하나, 바로 '히트곡'이다. 이들은 대중의 귀를 사로잡을 히트곡을 완성하기 위해 유명 프로듀서들과 협업하며 차트 위에서 진짜 경쟁을 펼친다. 나만의 히트곡을 탄생시키기 위해 고군분투하는 TOP6 멤버들의 또 다른 여정이 시작된다.
매주 목요일 공개되는 '미친맛집'에서는 성시경과 함께 새롭게 합류한 미요시 아야카가 미식 토크 여행을 떠난다. 미요시 아야카는 넷플릭스 시리즈 '아리스 인 보더랜드'에서 '안' 역을 맡아 글로벌 시청자들에게 이름을 알린 배우로, 톱 모델 출신답게 세련된 패션 감각을 선보여 젊은층의 큰 지지를 받고 있다. 특히 미요시 아야카는 K-POP이나 패션 등 한국 문화의 애호가로 알려져 있으며, 한국어 공부를 할 정도로 특별한 한국 사랑을 보여왔다. 또한 매달 한국을 방문하며 한국 문화와 음식에 대한 애정을 꾸준히 보여왔으며, 올해 개봉 예정인 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에 캐스팅되며 한국과의 인연을 계속 이어가고 있다. '고독한 미식가' 마츠시게 유타카와의 만남 이후, 한국과 일본을 잇는 새로운 미식 친구가 '미친맛집'에서 어떤 맛집과 음식 이야기를 풀어낼지, 성시경과 미요시 아야카의 신선한 케미스트리에 기대가 모인다.
한편, 넷플릭스 일일 예능의 또 다른 축인 '도라이버'도 새 시즌으로 돌아온다. '도라이버'는 상위 99%의 인재들이 모여 각자의 인생 속 희로애락을 풀어내는 토크 예능으로, 매주 일요일 오후 5시에 공개되며 꾸준한 사랑을 받아왔다. 특히 지난 세 번째 시즌은 '도라이 해체쇼'를 콘셉트로, 매회 출연진 한 명 한 명을 깊이 파헤치며 색다른 재미를 선사했다. 오는 2월 22일에는 네 번째 시즌이 공개된다. 다시 한자리에 모인 이들이 새 시즌에서는 어떤 이야기와 케미스트리로 웃음을 터뜨릴지 기대를 자아낸다.