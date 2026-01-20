고현정, 가족과 생일파티..두둑한 봉투에 "우주 최고 자식 올림"
[스포츠조선 조윤선 기자 배우 고현정이 가족들과 함께한 행복한 일상을 공개했다.
고현정은 20일 "아빠 병철아 고마워"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
사진에는 고현정의 아버지와 남동생의 생일을 축하하기 위해 가족들이 한자리에 모여 소소한 파티를 즐기는 모습이 담겼다. 인자한 미소를 짓고 있는 고현정의 부모님과 다정한 분위기의 남동생 부부, 가족과 함께하며 한층 밝은 표정을 짓고 있는 고현정의 모습이 훈훈함을 자아낸다.
특히 고현정 아버지는 자녀들로부터 받은 돈봉투를 들고 인증샷을 남겨 눈길을 끌었다. 봉투에는 '우주 최고 부모님께 우주 최고 자식올림'이라는 문구가 적혀 있다. 또한 고현정은 "나도 선물을 받음. 꿀!"이라는 글과 함께 선물로 받은 가방을 들고 소녀처럼 기뻐하는 모습도 공개했다.
사진을 본 팬들은 고현정의 아버지와 남동생의 생일을 축하하는 댓글을 남겼고, 고현정은 "감사해요 여러분"이라고 화답했다.
한편 고현정은 지난해 9월 방송된 SBS 드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'에 출연했으며, '2025 SBS 연기대상'에서 장르·액션 여자 부문 최우수상을 수상했다.
