유재석, ♥나경은과 결혼생활 공개 "집에서도 '그렇구나' 자동 반사"

기사입력 2026-01-20 22:15


[스포츠조선 정유나 기자] '틈만나면' 유재석이 직업병을 고백했다.

20일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 '틈 친구'로 걸그룹 엔믹스 해원, 설윤이 대전을 방문했다.

이날 해원은 JYP 예능돌 계보를 잇는 차세대 주자다운 센스로 유재석, 유연석을 단숨에 사로잡았다. 해원은 등장부터 남다른 리액션으로 토크를 주도하는가 하면, 운전 하나로 옥신각신하는 유재석, 유연석을 지켜보더니 "두 분 관계가 장기 연애 커플 같다"라며 '유유커플'을 한 단어로 정리해 모두를 웃음 터지게 했다.


또한 이날 해원은 자신의 예능돌 포지션으로 인해 생긴 고충이 있다고 털어놨다. 해원은 "모든 말에 리액션을 하게 된다. 심지어 본가에서도 저절로 나온다"라며 웃지 못할 고충을 털어놨다. TV, 유튜브를 종횡무진하는 예능돌인 만큼, 일상생활까지도 예능 모드를 상시 가동하는 것.

그러자 유재석은 "저도 그렇다. 집에서도 '그렇구나', '정말?'이 바로 나온다"라며 예능인의 숙명에 격하게 공감해 눈길을 끌었다.

