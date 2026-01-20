배우 션 리차드, 이병헌 사촌동생이었다…"스탠포드 강의· 오스카 시상 때도 영어 도와"(이민정MJ)

기사입력 2026-01-21 06:11


배우 션 리차드, 이병헌 사촌동생이었다…"스탠포드 강의· 오스카 시상 때…

[스포츠조선 고재완 기자 배우 이민정이 남편 이병헌의 사촌동생 션 리차드를 소개해 눈길을 끌었다.

이민정은 20일 자신의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에 '이민정 영어 알려주러 와서 건치 미소만 남기고간 BH 사촌동생'이라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에서 이민정은 "오늘 모셔볼 영어 선생님은 저희의 가족"이라며 션 리차드를 소개했다. 이어 "남편의 이모의 아들이니까 약간 육촌 동생"이라고 덧붙였다.

션 리차드는 "병헌형 사촌동생 션 리처드입니다. 반갑습니다"라고 인사했다.


배우 션 리차드, 이병헌 사촌동생이었다…"스탠포드 강의· 오스카 시상 때…
영상에서 션 리차드는 이병헌의 영어 관련 비하인드를 전했다. 그는 "이번에 형이 시상식에서 소감하실 때도 많이 도와드렸다"며 가장 어려웠던 사례로 '스탠퍼드 소감'을 언급했다. 그는 "교수처럼 미국 사람들 학생들이 다 앉아 있으면서 강의를 해야 됐었다"고 했다.

션 리차드는 또 17년 전 이병헌의 첫 할리우드 진출작 '지아이조' 촬영 당시를 떠올리며 "대사 연습을 엄청 하셨다. 액션 영화라 임팩트 있게 표현하고 싶어했고 조용히 말할 때는 임팩트가 더 세게 했다"라고 설명하기도 했다.

자신의 경험도 언급했다. 그는 "23살에 한국에 왔다. '안녕하세요'밖에 못 했다. 술하고 친구 덕분에 한국어를 많이 배웠던 것 같다"고 말했다.


배우 션 리차드, 이병헌 사촌동생이었다…"스탠포드 강의· 오스카 시상 때…
그는 최근 가장 핫한 알파세대 용어로 '6 7'을 들며 "손을 이렇게 흔들며 '식스 세븐'이라고 하는 거다. 힙합에서 나왔던 가사 중 하나인데 무슨 뜻인지 전혀 모르겠다. 나도 모르는 밈이다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

마지막으로 션 리차드는 "본업은 영어 선생님은 아니고 배우하고 프로듀서를 주로 한다"고 소개하며 영상을 마무리했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김주하, 前남편 폭행하더니 '정수리 키스'..."온 몸에 소름"

2.

권상우, '만취 방송'에 결국 고개 숙였다..."불편하게 보셨다면 죄송"

3.

이병헌, 훈남 사촌동생 최초공개..건치 미소에 영어 실력까지 '완벽'

4.

임성근 '음주운전 자백'에 박수 대신 분노한 이유…곽정은 "진정성 보이지 않았다"

5.

'2월 결혼' 김지영, ♥사업가와 동거 중..임신에도 수육 내조

연예 많이본뉴스
1.

김주하, 前남편 폭행하더니 '정수리 키스'..."온 몸에 소름"

2.

권상우, '만취 방송'에 결국 고개 숙였다..."불편하게 보셨다면 죄송"

3.

이병헌, 훈남 사촌동생 최초공개..건치 미소에 영어 실력까지 '완벽'

4.

임성근 '음주운전 자백'에 박수 대신 분노한 이유…곽정은 "진정성 보이지 않았다"

5.

'2월 결혼' 김지영, ♥사업가와 동거 중..임신에도 수육 내조

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'충격적 결말?' 조상우 김범수 홍건희까지, KIA가 쓸어담나. 협상 급물살

2.

[속보] '초대형 이적설' 이강인 입장 드디어 떴다...西 유력 매체 "PSG 떠나 아틀레티코 이적 원해"

3.

'한국 아시아 최강 아닙니다' 韓 축구 참사→대참사→또또또 참사...이민성호, 일본에 0-1 무기력 충격패...3회 연속 우승 실패

4.

또또또 한일전 대참사→탈락 시나리오 위기...'무기력' 이민성호, 2살 어린 일본에 0-1로 끌려가 (전반 종료)

5.

"김상식 감독, 오만한 발언" 中 부들부들…준결승전 앞두고 예민, 판다컵에선 베트남이 1-0 승리 기억

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.