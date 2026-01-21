母와 '연프' 나왔는데 상간녀라니..'합숙맞선' 측 "분량 최대한 삭제"

기사입력 2026-01-21 01:06


[스포츠조선 조윤선 기자 '합숙 맞선' 측이 상간 의혹이 제기된 출연자와 관련해 입장을 밝혔다.

20일 SBS '자숙 방생 프로젝트 합숙 맞선'(이하 '합숙 맞선') 측은 "해당 사실을 최근에 알게 됐다"고 전했다. 이어 "제작진은 출연자 계약서를 통해 범죄, 불륜, 학폭 등 과거 사회적 물의에 연루된 적 없다는 진술을 보장받고 모든 출연진을 섭외했다"며 "계약 위반 시 위약벌 조항도 명시되어 있다. 부정한 이력을 숨기지 못하도록 했지만, 이런 일이 발생하며 현재 본인에게 확인 중"이라고 밝혔다.

제작진은 "출연자 본인에게 확인하고 있으며, 별개로 남은 방송 회차에서 해당 출연자 분량을 최대한 삭제할 예정"이라며 "추후 대응 방안에 대해서는 내부 논의 중"이라고 덧붙였다.


앞서 이날 오후 방송된 JTBC '사건반장'에서는 한 가정을 파탄 낸 불륜 상대 여성이 연애 예능 프로그램에 출연했다는 제보가 전해졌다.

제보자인 40대 여성은 "남편의 불륜 상대가 한 연애 예능 프로그램에 출연하는 걸 보고 큰 충격을 받았다"고 제보했다.

2022년 남편의 외도로 이혼했다는 제보자는 상간자 소송에서 승소 판결을 받았다고 밝혔다. 법원은 남편과 해당 여성이 혼인 파탄의 책임이 있다고 판단했다.

제보자에 따르면 해당 여성은 남편이 운영하는 사업체의 직원으로 두 사람은 손을 잡거나 어깨동무하고 다니기도 하고, 해외여행도 여러 차례 함께 다녀온 것으로 확인됐다.

제보자는 현재까지도 위자료를 받지 못한 채 트라우마를 겪고 있다며 억울함을 호소했으나, 해당 여성은 사실무근이라며 법적 대응을 예고했다.


방송 이후 해당 여성이 '합숙 맞선' 출연자 중 한 명이라는 사실이 알려지면서 논란이 확산되고 있다.

한편 '합숙 맞선'은 결혼이 하고 싶은 싱글 남녀 10명과 자식을 결혼시키고 싶은 어머니 10명이 5박 6일 동안 한 공간에서 합숙하며 내 자식의 연애를 눈앞에서 지켜보는 초현실 리얼리티 연애 예능프로그램이다.

