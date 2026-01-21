22기 옥순, ♥경수와 결혼 생활 입 열었다..눈물 쏟으며 "떠날까봐 무서워"
[스포츠조선 조윤선 기자 22기 옥순이 경수와의 결혼 생활에 솔직한 심정을 털어놨다.
20일 tvN '김창옥쇼4' 예고편에는 '나는 솔로'의 돌싱 특집에 출연해 부부의 연을 맺은 22기 옥순·경수 부부가 등장했다.
지난해 11월 결혼한 옥순은 "다섯살 난 아들을 혼자 키우다가 지금의 남편을 만났다"고 밝혔다.
옥순은 결혼 생활에 대해 묻자 "'어떻게 이렇게까지 해주지?' 싶을 만큼 잘해준다"고 답했다. 그러면서 "이게 사실 우리가 신혼부부라면 정말 문제가 없다. 근데 뭔가 해줄 때마다 떠날까봐 너무 무섭다"며 눈물을 흘렸다.
이에 경수는 "오히려 나는 내가 다 해줘야 내가 지키는 방법이라고 생각하는 거 같기도 하다"며 "상대방이 내가 하는 행동에 대해서 행복해하는 모습에 나는 마음의 위안을 받는 것 같다"며 진심을 전했다.
부부의 이야기를 들은 김창옥은 "내가 보기에 사랑의 다른 이름은 잘해줌이 아닌 기다림"이라며 "그게 어쩌면 사랑의 본질과 더 가까운 것이다"라고 조언했다.
한편 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 연인으로 발전했다. 지난해 5월 혼인신고를 해 법적 부부가 됐으며, 11월에는 결혼식도 올렸다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 두 사람은 네가족으로 가정을 꾸리게 됐다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.