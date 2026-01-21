회사 차린 앤디, 근황 공개됐다..후덕해진 비주얼 '깜짝'

[스포츠조선 김소희 기자그룹 신화의 멤버 앤디가 생일을 맞아 팬들에게 감사 인사를 전하며 근황을 전했다.
앤디는 21일 자신의 SNS 계정을 통해 "안녕하세요. 앤디입니다. 오늘은 1월 21일, 저의 생일입니다"라며 짧은 영상을 게재했다.
영상 속 그는 "늘 응원해 주시고 보내주신 사랑에 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 열심히 노력하겠다"고 전했다. 이어 "저는 오늘 팬 여러분 생각하며 생일을 즐겁게 보내겠다. 여러분도 즐거운 하루 보내시길 바란다. 감사하다"고 인사했다.
앤디는 하늘색 니트에 베이지색 바지를 매치해 댄디한 스타일을 선보였다. 아이돌 시절과 달리 한층 성숙해진 분위기와 여유 있는 모습으로 등장해, 친근하면서도 안정감 있는 매력을 발산했다.
앞서 앤디의 근황은 지난해 김동완의 SNS를 통해 공개돼 화제를 모은 바 있다. 당시 김동완은 "대표 되더니 많이 건방져진 앤디"라며 앤디와 만남을 공개했고, 앤디는 다소 후덕해진 모습으로 눈길을 끌었다. 팬들이 "앤디형, 웰케 행복해졌냐"고 묻자, 김동완은 "요즘 술자리가 좀 많다더라"라며 대신 답했고, "동완님이 더 젊어 보인다"는 댓글에는 "사업이 그렇게 힘든 거다"라고 유쾌하게 응수해 웃음을 자아냈다.
한편 앤디는 2022년 9세 연하의 아나운서 이은주와 결혼했다.최근 아이돌 제작 및 신인 배우 발굴, 기존 아티스트 영입 등 종합 매니지먼트사를 목표로 하는 기획사 앤유엔터테인먼트를 설립,사업가로서 활발한 활동을 이어가고 있다.