'왕사남' 감독 "유해진→박지훈 캐스팅, 난 정말 복 받은 감독이다"

[스포츠조선 조지영 기자] 장항준 감독이 "완성형 캐스팅, 난 정말 복 받은 감독이다"고 말했다.
21일 오후 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 사극 영화 '왕과 사는 남자'(장항준 감독, 온다웍스·비에이엔터테인먼트 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 마을의 풍족한 생활을 꿈꾸는 광천골 촌장 엄흥도 역의 유해진, 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕 이홍위 역의 박지훈, 당대 최고의 권력자 한명회 역의 유지태, 이홍위를 보필하는 궁녀 매화 역의 전미도, 엄흥도의 아들 태산 역의 김민, 그리고 장항준 감독이 참석했다.
장항준 감독은 완성형 캐스팅에 대해 "나는 정말 복이 많은 감독이라는 생각이 들었다. 배우 캐스팅은 연기 하나만 봤다. 캐릭터의 싱크로율과 연기 하나만 ?H다. 편집본을 보면서도 캐스팅이 잘 됐다는 걸 느꼈다. 좋은 시절을 나와 함께 해줘서 배우들에게 감사하다"고 소회를 전했다.
특히 유해진에 대해 "유해진과 내가 하이톤인 것 같다. 시나리오를 쓸 때부터 무의식적으로 유해진을 떠올리며 썼던 것 같다. 엄흥도의 인간적인 면모를 강조하고 싶었고 유해진이 시나리오보다 연기를 훨씬 잘했다. 캐스팅 때도 '나를 믿어줘서 고맙다'고 말하기도 했다"고 마음을 전했다.
'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 다룬 작품이다. 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도 그리고 박지환, 이준혁, 안재홍 등이 출연했고 '라이터를 켜라' '기억의 밤' '리바운드'의 장항준 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 2월 4일 개봉한다.