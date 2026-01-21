"왜 애 없냐" 선우용여, MZ부부에 임신 강요..결국 "각자 삶 있다" 일침

기사입력 2026-01-21 19:38


"왜 애 없냐" 선우용여, MZ부부에 임신 강요..결국 "각자 삶 있다"…

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 선우용여가 젊은 부부들을 향해 임신을 권유하는 발언을 해 눈길을 끌었다.

21일 선우용여의 유튜브 채널에는 'MZ 부부들에게 임신 강요하다 호되게 혼나버린 81세 선우용여의 최후'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 선우용여는 제작진과 함께 신년회를 가졌다. 이날은 부부 동반 회식으로 진행돼 담당 PD들의 배우자들이 함께 참석해 관심을 모았다. 총괄 PD의 아내도 자리했고, 해당 PD는 선우용여를 향해 "올 것이 또 왔다. 애 낳으라고 열 번은 얘기하시겠다"며 걱정 섞인 농담을 던졌다.

이에 선우용여는 "내가 왜 애를 낳으라고 하느냐면, 지금은 자기들끼리 잘 사니까 행복하다고 하지만 나처럼 80살이 넘으면 의지할 곳은 애들밖에 없다"며 "배우자 중 누가 먼저 갈지 모르지 않느냐. 자식이 있어야 한다"고 자신의 생각을 밝혔다.


"왜 애 없냐" 선우용여, MZ부부에 임신 강요..결국 "각자 삶 있다"…
선우용여는 또 다른 여성 PD에게도 "왜 애가 없느냐"며 "자식은 내년에 가져야지, 후년에 가져야지 해서 가질 수 있는 게 아니다. 자식 농사는 마음대로 안 되는 것"이라고 일침했다.

이후에도 선우용여의 '임신 권유'는 계속됐다. 이날 참석한 부부들 모두 아이가 없다는 사실에 선우용여는 안타까움을 드러냈다. 그러자 한 여성 제작진은 "아이를 키우는 게 좋긴 하지만, 한창 일할 시기인 40대에 남편을 만나 아이를 낳게 되면 일을 내려놔야 해서 쉽지 않다"고 현실적인 고민을 털어놨다.

하지만 선우용여는 "아이는 아이대로 복을 가지고 나와서 알아서 다 자라게 돼 있다"고 소신을 굽히지 않았다.

결국 총괄 PD는 "선생님, 다 각자의 삶이 있는 거다. 너무 임신을 강요하신다"며 조심스럽게 선을 그어 웃음을 자아냈다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

가수 유열, 폐섬유증 투병 중 사망선고까지…"대소변 못 가리고 섬망·환각 경험"

2.

'60세' 이금희, 결혼 못한 이유 "남자 외모만 봐, 100억 빚 있어도 BTS 뷔"

3.

클레오 채은정, 안타까운 고백 "새엄마만 3명, 父와 이간질해 많이 맞았다" ('새롭게하소서')

4.

남편 불구속 재판 중인데..성유리, 다시 배우로 복귀 '여유로운 미소'

5.

정형돈 "모친상 당시 장례식장에 별 사람 다 와…덕분에 숨통 트여"

연예 많이본뉴스
1.

가수 유열, 폐섬유증 투병 중 사망선고까지…"대소변 못 가리고 섬망·환각 경험"

2.

'60세' 이금희, 결혼 못한 이유 "남자 외모만 봐, 100억 빚 있어도 BTS 뷔"

3.

클레오 채은정, 안타까운 고백 "새엄마만 3명, 父와 이간질해 많이 맞았다" ('새롭게하소서')

4.

남편 불구속 재판 중인데..성유리, 다시 배우로 복귀 '여유로운 미소'

5.

정형돈 "모친상 당시 장례식장에 별 사람 다 와…덕분에 숨통 트여"

스포츠 많이본뉴스
1.

'패장의 품격' '늪 축구'에 3골차 대패한 베트남 '식사마', 5경기 무실점 중국 질식수비 인정 "승리할 자격있다"

2.

[인터뷰] 왜 1년 7억 받아들였나, 돌아온 KIA 홍건희의 진심…"두산 팬들께 드릴 말씀 있어요"

3.

'10억원 대박' 노시환, 다년계약 대신 연봉 계약했다…김서현 데뷔 첫 억대 연봉 진입 [공식발표]

4.

"우린 정시에 올인합니다" 챔스 4위 vs EPL 14위, '수시 포기' 토트넘의 극과극 행보…프랭크는 '생명연장'

5.

'이번주 결단' 벨린저, 토론토의 恨 풀어주나? 메츠 '23년 38홈런 거포 품고, 양키스는 5년 고집

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.