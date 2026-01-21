박신혜 "'동기' 강하늘과 많이 달려...일탈 위해 1년 활동 중단" ('유퀴즈')
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 박신혜가 "대학교 동기 강하늘과 많이 달렸다"며 웃었다.
21일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 어떤 배역도 '신혜 한 수'로 만드는 배우 박신혜가 출연했다.
이날 박신혜는 중앙대 연극영화과에 입학하면서 스무 살이 되던 해, 1년간 잠시 활동을 중단했던 뜻밖의 에피소드를 공개했다.
그는 "대학 생활이 너무 궁금하더라. 연극학과다 보니까 연기에 꿈을 가진 친구들이 다 모이지 않나"라면서 "본인의 꿈을 위해 달려가는 친구들이니까 나에게 없는 다른 친구들의 장점이 뭔지 궁금하기도 해서 1년간 활동을 쉬고 학교를 다니기 시작했다"고 밝혔다.
이에 유재석은 "한마디로 결국 놀고 싶었던 거 아니냐"고 했고, 박신혜는 "포장하려 했는데 실패"라며 웃었다.
이어 박신혜는 "연극학과가 대학로에 있었다. 치사량으로 넘치는 곳이지 않나. 거기서 밤새 달려보기도 하고"라며 "집이 보수적이어서 외박을 해본 적이 없었다. 친구 집에서 한 번도 자본 적이 없다. 친구 집에서 자는 건 어떤 느낌일까 너무 궁금하더라. 무단 외박도 해보고"라며 당시 일탈에 대해 이야기 했다.
그러면서 그는 "과 모임 있으면 '새벽 늦을 것 같다. 3시, 4시 될 것 같다'고 하면 어머니가 '너무 위험하니까 해 뜨고 들어와라'고 하셔서 친구들이랑 노래방도 가고"라며 웃었다.
당시 연극영화과 동기로 고아라, 김범, 강하늘이 있다고. 박신혜는 "휴학 당시에 '꽃보다 남자'로 김범 씨가 활동 중이었다"면서 "그때 활동을 안 하고 같이 즐겼던 게 강하늘 씨다"고 했다. 이어 그는 "데뷔를 하기 전이어서 같이 대학로에서 달렸다. 많이 달렸다"며 웃었다.
