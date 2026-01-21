박신혜, 눈물의 고백 "父, 뇌동맥류 판정, 언제 터질지 모르니까 무서워" ('유퀴즈')
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 박신혜가 아버지를 떠올리며 눈물을 흘렸다.
21일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 어떤 배역도 '신혜 한 수'로 만드는 배우 박신혜가 출연했다.
이날 유재석은 "신혜 씨가 연예계 대표 효녀다. 신혜 씨가 잘된 데에는 본인의 노력이 우선이겠만 가족분들이 신혜 씨를 위해서 서울까지 올라오셨지 않냐"고 물었다.
박신혜는 "엄마가 일을 계속하시다가 하루는 너무 힘드셨나 보다. 상황이 좋아지고 있음에도 불구하고 우시면서 '나 일 안 하겠다. 나 힘드니까 네가 돈 벌어와'라고 하시더라"며 "'아빠랑 싸웠나, 진짜 힘든 일이 있으셨나' 생각하면서 '알겠다'고 대답하고, 그동안 고생하셨으니까 편하게 쉬시라고 했는데 못 쉬시더라"고 했다.
그는 "1년 정도는 취미 생활도 하셨는데 갑자기 평생 자녀들에게 손 벌리며 살 수 없으니, 일을 하고 싶으시다고 하시더라"라면서 "'양곱창 가게를 해보자'고 하셔서 가게를 하게 됐다. 초반에는 스케줄이 없으면 가서 구워 드리기도 하고, 그렇게 시작한 양곱창 가게를 지금도 운영 중이다"고 했다.
박신혜는 "나에게 아빠는 아직도 슈퍼맨 같으시다"면서 "근데 아빠가 얼마 전에 뇌동맥류 판정을 받으시고 심장 쪽에도 질환이 발견됐다"라며 눈물을 흘렸다. 그는 "'내가 알던 슈퍼맨이지만은 않구나'라는 생각이 들었다"면서 "뇌동맥류라는 게 언제 터질지 모르니까 무섭다"고 했다.
그러면서 박신혜는 "요즘은 나도 나이 들어간다고 느낀 게 장례식을 자주 갈 일이 생기다 보니까 물론 아직 많이 남았지만, '내가 생각하는 것만큼 부모님과의 시간이 길지 않을 수도 있겠구나'"라며 "가족의 소중함을 더 깨닫게 된다"고 밝혔다.
