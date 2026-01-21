이병헌, ♥이민정 유튜브 50만 돌파…드디어 블러 해제→"헤어·메이크업 풀 착장했다"(이민정MJ)

이민정의 유튜브 채널 '이민정 MJ'는 21일 '해외에서 날아온 축하영상(AI아님)'이라는 제목의 숏폼 영상을 공개했다.
영상속 이병헌은 처음 블러처리된 채 등장해 "안녕하세요. 이병헌입니다. MJ 유튜브 50만 돌파를 축하드립니다. 이제 블러가 없는 관계로이렇게 헤어와 메이크업을 풀착장하고 인사드립니다"라고 인사했다.
이어 그는 "앞으로도 많은 분들께 즐거움을 주는 MJ 유튜브로 발전하길 바랍니다"라며 "화이팅"이라고 인사했다.
앞서 이민정은 유튜브 채널을 개설하며 남편 이병헌이 등장할 때마다 얼굴을 블러처리했고 이병헌 역시 그것을 더 편하게 생각했다. 하지만 채널 초반 구독자 50만을 돌파하면 블러처리를 해제하기로 구독자들과 약속한 바 있어 궁금증을 자극했다.
이후 이민정은 "50만 넘으면 오빠는 숨어다닐 것 같다. 블러가 편하다고 한다. 세팅돼 있지 않아도 되니까편하다더라"며 "50만 넘으면 아마 앵글에 걸리지 않으려고 할거다. 걸려도 오늘 자기 초췌하니까 블러해달라고 할 것 같다"고 전했다. 이에 앞으로 본 영상에 등장할 때 어떻게 등장할지도 관심이 모아지고 있다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com