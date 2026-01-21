문채원 "MBTI? 요즘엔 ISFJ, 계속 바뀌어…올해 목표는 진짜 '테토女'로 변신하는 것"(유튜브하지영)

[스포츠조선 고재완 기자] "'금사빠' 스타일 아냐, 오래보고 그 사람에 대해 알아야 마음이 움직여."
배우 문채원이 21일 공개된 방송인 하지영 유튜브 채널의 '권상우의 첫사랑은 문채원이었다고..?!슌 10년 만에 만난 그들의 대환장 반전 토크ㅣ#유튜브하지영 #문채원 #하트맨'이라는 제목의 영상에 등장했다.
하지영과 문채원은 과거 시상식과 인터뷰를 통해 인연을 맺은 뒤 오랜만에 재회해, 시작부터 반가움이 묻어나는 대화를 이어갔다.
하지영은 문채원에 대해 "예전부터 자기 일에 확고하고 리더십이 느껴지는 이미지였다"며 '태토녀' 같다'는 표현으로 첫인상을 떠올렸다. 이에 문채원은 웃으며 편안함을 중시하는 자신의 성향과 평소 스타일에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 치마보다는 바지를 즐겨 입고, 꾸미기보다는 자연스러운 모습이 좋다는 설명이다.
대화는 자연스럽게 연기와 커리어 이야기로 이어졌다. 문채원은 "연기는 살면서 가장 오랫동안 애정해 온 일"이라면서도 "애정과 애증이 함께 있는 존재"라고 표현했다. 완벽주의적 성향이 연기에는 강점이 되지만, 동시에 스스로를 힘들게 만들기도 한다는 점도 숨기지 않았다. 그러면서도 데뷔 후 꾸준히 큰 공백 없이 활동해온 자신에게 "그 정도는 스스로 칭찬해도 될 것 같다"고 말했다.
이날 문채원은 자신의 연애관에 대해서도 비교적 구체적인 생각을 밝혔다. 그는 "어릴 때는 좋아하는 사람을 만나도 놓치기 쉽다"며 "연애하는 방법이나 배려하는 법, 좋게 이별하는 법 같은 것들을 잘 모를 때가 많다"며 "그런 경험들이 어느 정도 쌓이고 나서, 그때 진짜 좋아하는 사람을 만나면 좋겠다는 생각을 예전부터 해왔다"고 말했다.
하지영은 문채원에게 "완벽주의 성향이 있는 것 같다"며 나도 그렇다. 딱 보자마자 반하고 빠지는 스타일은 아니다. 오래 보고, 자주 보고, 그 사람이 어떤 면모를 가진 사람인지 알아야 마음이 움직인다"며 "상대를 충분히 알아가는 과정이 중요하다"고 말했다.
자신의 MBTI를 'ISFJ'라고 밝힌 문채원은 "계속 바뀌긴 하는데 요즘은 그렇다"고 웃었다. 어린 시절에 대해서는 "내성적인 아이였다"고 회상하면서 "선생님들이 그림을 그리거나 뭔가 만들어내는 걸 보고 소질이 있어 보인다고 말해주셨다"고 말했다.
불안과 슬럼프를 대하는 방식에 대한 질문에는 "아직도 완전히 터득한 방법은 없는 것 같다"면서도 "가족과 곁에 있는 좋은 사람들, 그리고 잘 만든 영화 한 편이나 책이 큰 힘이 된다"고 말했다.
마지막으로 문채원은 스스로에게 남기고 싶은 말로 "유연해지자"와 "지혜로워지자"를 적었다. 그는 이에 대해 "너무 스스로에게 박하면 안 될 것 같다"고 덧붙여 자신의 생각을 전했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com