'한지민 언니' 정은혜 부부, 갈등 터졌다...동료女 애정 표현에 분노 "부인도 아니고"

[스포츠조선 이우주 기자] 다운증후군 작가 정은혜(개명 후 서은혜)가 남편과의 갈등을 고백했다.
21일 정은혜의 유튜브 채널에서는 '첫 부부싸움한 은혜 씨와 영남 씨, 장애를 가진 부부는 어떻게 해결할까?'라는 제목의 영상이 게재됐다.
상담가를 만난 정은혜 부부. 정은혜는 "남편이 표현을 잘 하냐"는 질문에 "대화를 안 한다. 표현이 안 돼서 연약하다. 같이 있으면 좋은데 오빠가 밑(작업실)에서 계속 있으니까 오지 않으니까"라고 서운함을 드러냈다.
남편 조영남 씨는 정은혜를 달랠 방법을 몰라 정은혜가 화가 풀릴 때까지 밖에 있다가 들어온다고. 이에 평소 부부 일상이 공개됐다. 말없이 식사를 한 두 사람은 작업실에 가 각자 일을 했다.
작업 중 다른 다운증후군 작가가 조영남 씨에게 장난으로 애정 표현을 하며 갈등이 생겼다. 모두에게 친절하다는 한 동료 작가는 "영남씨 사랑해"라며 "몇 시에 집에 가냐"고 말을 걸었다. 이에 정은혜는 "부인 아니다"라고 불쾌해했고 결국 직원이 "당연히 아니지. 농담으로 하는 거지"라고 중재했다. 또 다른 직원도 조영남 씨에게 "아는 척 하지마라. 은혜 씨 화내잖아"라고 중재에 나섰지만 정은혜는 "부인도 아니고 무슨"이라고 질투가 난 듯 짜증을 냈다.
집으로 돌아가는 길에 정은혜는 결국 "진짜 싫다. 싫어"라며 "그냥 이대로 그림도 그리고 그렇게 살면 좋겠다. 그냥 편하게"라며 조영남 씨에게 화풀이를 했다.
다른 선생님이 중재에 나서자 정은혜는 "내가 성질부리는 게 아닌데 안 그러냐"고 토로하기도 했다.
상담가를 만난 조영남 씨는 "항상 미안하다. 맞춰가야 하는데 대답을 잘 못한다. 불렀는데 대답을 안 하니까 부인은 서운한 것"이라고 정은혜에게 미안해했다.
이에 상담가는 고개를 끄덕이거나 손짓으로 대답을 하는 방법을 추천했다. 이를 들은 정은혜는 "오빠가 말을 안 해도 괜찮다. 오빠가 나한테 미안해하며 내가 더 미안해진다"고 애정을 드러냈다.
한편, tvN '우리들의 블루스'에서 한지민의 쌍둥이 언니 역할로 많은 사랑을 받은 다운증후군 작가 겸 배우 정은혜는 지난해 5월 조영남 작가와 결혼식을 올렸다.