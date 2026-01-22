장윤정, 12년만 결혼 생활 불만 터졌다..."♥도경완과 싸워야 되나" ('장공장장윤정')
[스포츠조선 정안지 기자] 장윤정이 "도경완과 부딪히고 있다"라고 솔직하게 밝혀 그 이유에 궁금증을 자아냈다.
21일 유튜브 채널 '장공장장윤정'에는 "그래서 이게 얼마라구요? l 내돈내산 장윤정과 함께 하는 아이쇼핑"이라면서 영상이 게재됐다.
이날 장윤정은 "너무 좋아하는 가구 편집숍에 왔다. 사무실, 집에 있는 가구 웬만한 게 다 여기서 구매했다"면서 구경에 나섰다.
장윤정은 "금액 보고 조금 놀랄 수도 있는데, 큼직할수록 제대로 된 거 사는 주의다"면서 "오래 두고 쓸 것들은 여기 와서 한참 둘러보는 편"이라면서 다양한 가구들을 구경했다.
먼저 사무실에 있는 의자를 발견한 장윤정은 "백 명이 물어봐도 강추. 쿠션감도 있고 너무 탄탄하다. 엉덩이가 하나도 안 아프다"며 극찬했다. 이어 사무실 다이닝 룸에 있는 식탁도 발견, "강화유리라서 스크래치 나길 하나 지문이 묻길 하나, 물걸레로 그냥 닦으면 된다. 너무 좋다. 짱이다"라고 했다.
그러나 1,400만원이라는 절로 목이 메는 금액을 확인한 장윤정은 제작진을 향해 "조심들해서 앉아라"라고 말해 웃음을 안겼다.
또한 야외 테라스 맞춤 아웃도어 가구들도 구경에 나선 장윤정은 "밖에 둬도 습기에 잘 마르고 오염도 덜 탄다"면서 의자에 관심을 보였다. 단, 의자 하나의 가격은 무려 135만원이었다.
장윤정은 "여기와서 '밖에다 뭘 놔야 되나' 계속 본다. 근데 경완 씨가 캠핑 용품으로 다 해놔가지고 캠핑 용품 자리에 이런 거 못 놓지 않나"라면서 "부딪히는 중이다. 싸워야 되나"라면서 선전 포고로 웃음을 안겼다.
이어 최근 집에 거실 소파로 바꾼 모델을 발견, 해당 소파는 등받이를 뒤로 밀면 면적이 넓어졌다. 장윤정은 "이 소파를 산 이후로 각방을 쓰게 됐다. 경완 씨가 소파에서 잔다"면서 "엄청 넓어진다. 여기서 경완 씨랑 하영이랑 같이 잔다. 이 소파를 너무 좋아한다"고 밝혀 눈길을 끌었다.
anjee85@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.