'임신 7주 낙상' 김지영, ♥사업가 앞 눈물 쏟았다 "너무 힘들어"
[스포츠조선 정유나 기자] '하트시그널4' 출연 인플루언서 김지영이 임신 초기 힘겨운 일상을 공개했다.
21일 김지영의 유튜브 채널에는 '임신 초기 4-7주의 먹덧, 졸음 지옥..| 시부모님·회사·친구에게 깜짝 임밍아웃'이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상 소개글에서 김지영은 "임신 초기의 일상입니다. 하루 종일 울렁울렁거리고, 할 일은 산더미인데 무기력하고, 운동도 못해서 유난히 힘들었던 극초기의 일상입니다"라고 설명했다.
공개된 영상에는 김지영이 산부인과를 찾아 정기 검진을 받고, 결혼과 출산 준비를 하는 일상 모습이 담겼다.
임신 중인 그는 급격히 떨어진 체력 탓에 힘들어하는 모습이었다. 김지영은 "낮잠을 자지 않으면 하루를 버티기 힘들 정도"라며 고충을 털어놨다.
입덧으로 인한 고생도 이어졌다. 예비 남편과 점심 약속을 앞두고 "속이 너무 안 좋다"며 컨디션 난조를 호소했다. 결국 좋지 않은 몸 상태에 눈물을 보인 김지영은 예비 남편 앞에서 울먹이며 "힘들다. 일도 해야 하고 할 것도 많은데 하루 종일 차 멀미하는 기분"이라고 토로했다.
또 김지영은 임신 중 낙상 사고를 겪었다고 밝혔다. 임신 7주 차에 산부인과를 찾은 그는 "지난 주말 계단에서 정말 심하게 넘어졌다"며 아이 상태를 걱정했다. 이에 담당 의사는 "아기에게 큰 충격은 가지 않았을 것 같다. 양수와 자궁이 보호해 주기 때문에 실제로 충격이 배 안까지 전달되기는 쉽지 않다"며 안심시켰다.
이후 김지영은 "남편을 만나러 가는 길이었는데 그날 눈이 왔었다. 계단에서 등이 갈리도록 미끄러졌다. 너무 놀라서 눈물이 왈칵 쏟아졌다"며 "그때도 내가 멍드는 건 괜찮으니까 포비(태명)만 무사했으면 좋겠다는 생각뿐이었다. 엉엉 울면서 '포비 괜찮겠지?'라고 계속 되뇌었다"고 당시 상황을 떠올렸다.
한편 지난 2023년 '하트시그널4'에 출연해 얼굴을 알린 김지영은 오는 2월 연인인 국내 최대 유료 독서모임 커뮤니티인 트레바리 창업자 윤수영과 결혼한다. 김지영은 당초 4월 결혼을 계획했으나 아이가 생겨 결혼을 앞당겼다며 결혼과 임신 소식을 한번에 알려 많은 축하를 받았다.
