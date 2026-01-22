“너네 후회하지 마” 출산 강요하는 선우용여에 MZ제작진 ‘당황’
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 선우용여가 유튜브 콘텐츠에서 자녀 계획을 두고 MZ 제작진들과 솔직한 설전을 벌였다.
21일 선우용여의 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 'MZ 부부들에게 임신 강요하다 호되게 혼나버린 81세 선우용여의 최후'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 선우용여는 제작진과 회식 자리를 가지던 중 자연스럽게 '아이' 이야기를 꺼내며 자신의 생각을 밝혔다.
선우용여는 "지금은 둘이서 잘 사니까 행복하다고 하지 않나. 그런데 나처럼 80이 넘으면 의지할 데가 결국 자식이다. 누가 먼저 갈지 모르는 거다"라며 자녀의 의미를 강조했다. 이에 PD가 "왜 저희한테 그러시냐"며 다른 제작진 부부를 가리키자, 선우용여는 "왜 애가 없냐"고 물었다. 해당 부부는 "내년에 가지려고 한다"고 답했다.
그러자 선우용여는 "미안하지만 자식은 내가 내년에 가져야지, 후년에 가져야지가 안 된다. 농사도 '올해 지어야지' 해서 되는 게 아니다. 자식 농사는 하늘에서 주는 대로 해야 한다"며 자신의 소신을 거듭 밝혔다.
이후에도 대화는 계속 이어졌다. 자리에 있던 제작진 대부분이 아이가 없다는 사실이 알려지자, 선우용여는 안타까움을 드러냈다. 한 여성 제작진은 "아이 키우는 게 좋다는 건 알지만, 한창 일해야 할 40대에 결혼하고 출산을 하면 일을 내려놔야 할 수도 있어 쉽지 않다"고 현실적인 고민을 털어놨다.
하지만 선우용여는 "아이는 아이대로 복을 가지고 나와서 알아서 다 자라게 돼 있다"며 생각을 굽히지 않았다. 이에 여성 제작진은 "우리가 아기 낳아서 언제 키우냐. 너무 힘들 것 같다. 그냥 서로를 아기처럼 생각하고 살자"며 조심스럽게 반박했다.
대화가 이어지던 중 선우용여는 "내가 죽은 다음에 너희 후회하지 마"라고 말했고, 결국 총괄 PD는 "선생님, 다 각자의 삶이 있다. 너무 임신을 강요하신다"며 선을 그었다. 이에 선우용여가 "나도 강요하고 싶은 건 아니다"라고 하자, PD는 "선생님 되게 강요하신다"며 웃음으로 상황을 정리했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.