“등 갈리도록 미끄럽더라” ‘하시4’ 김지영, 임신 중 낙상사고에도 아기 걱정
[스포츠조선 조민정 기자] '하트시그널 시즌4' 출신 인플루언서 김지영이 임신 초기 낙상 사고를 겪었던 사실을 직접 전했다.
김지영은 21일 자신의 유튜브 채널에 '임신 초기 4?7주의 먹덧, 졸음 지옥.. | 시부모님·회사·친구에게 깜짝 임밍아웃'이라는 제목의 영상을 게재했다. 영상에는 임신 초기 산부인과를 찾은 김지영이 태아의 상태를 확인하는 과정이 담겼다.
김지영은 진료 중 "지난 주말 계단에서 정말 심하게 넘어졌다"며 "아기는 괜찮은지 너무 걱정됐다"고 털어놨다. 이에 담당 의사는 "아기에게는 큰 충격이 가지 않았다. 양수와 자궁, 엄마의 신체 구조가 보호 역할을 하기 때문에 충격이 바로 전달되기는 쉽지 않다"고 설명했다.
사고 당시를 떠올리며 김지영은 "눈 오는 날 계단에서 등이 갈릴 정도로 미끄러졌다. 너무 놀라서 눈물이 왈칵 쏟아졌다"며 "그 순간에도 내가 다쳐도 되니까 아기만은 안전했으면 좋겠다는 생각이 먼저 들었다"고 고백했다.
김지영은 2023년 방송된 '하트시그널 시즌4'를 통해 얼굴을 알린 인물로 승무원 출신의 청순한 이미지와 솔직한 성격으로 주목받았다. 이후 인플루언서로 활동하며 팬들과 소통해오다 오는 2월 결혼식 소식과 함께 임신 사실을 공개해 많은 축하를 받고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.