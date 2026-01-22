“등 갈리도록 미끄럽더라” ‘하시4’ 김지영, 임신 중 낙상사고에도 아기 걱정

기사입력 2026-01-22 07:55


“등 갈리도록 미끄럽더라” ‘하시4’ 김지영, 임신 중 낙상사고에도 아기…

[스포츠조선 조민정 기자] '하트시그널 시즌4' 출신 인플루언서 김지영이 임신 초기 낙상 사고를 겪었던 사실을 직접 전했다.

김지영은 21일 자신의 유튜브 채널에 '임신 초기 4?7주의 먹덧, 졸음 지옥.. | 시부모님·회사·친구에게 깜짝 임밍아웃'이라는 제목의 영상을 게재했다. 영상에는 임신 초기 산부인과를 찾은 김지영이 태아의 상태를 확인하는 과정이 담겼다.

김지영은 진료 중 "지난 주말 계단에서 정말 심하게 넘어졌다"며 "아기는 괜찮은지 너무 걱정됐다"고 털어놨다. 이에 담당 의사는 "아기에게는 큰 충격이 가지 않았다. 양수와 자궁, 엄마의 신체 구조가 보호 역할을 하기 때문에 충격이 바로 전달되기는 쉽지 않다"고 설명했다.

사고 당시를 떠올리며 김지영은 "눈 오는 날 계단에서 등이 갈릴 정도로 미끄러졌다. 너무 놀라서 눈물이 왈칵 쏟아졌다"며 "그 순간에도 내가 다쳐도 되니까 아기만은 안전했으면 좋겠다는 생각이 먼저 들었다"고 고백했다.

김지영은 2023년 방송된 '하트시그널 시즌4'를 통해 얼굴을 알린 인물로 승무원 출신의 청순한 이미지와 솔직한 성격으로 주목받았다. 이후 인플루언서로 활동하며 팬들과 소통해오다 오는 2월 결혼식 소식과 함께 임신 사실을 공개해 많은 축하를 받고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한그루, 이혼 후 생활고 고백 "재산분할 안 해 한푼도 없어, 양육비 빠듯" ('같이 삽시다')

2.

'류현진♥' 배지현, 결혼 후 경력단절 심경 "남편은 방송 안 하길 바라는 느낌"

3.

김영철, 안타까운 가족사 "형, 고3 때 교통사고로 하늘나라 갔다" ('유퀴즈')

4.

현주엽 아들, 충격 고백 "폐쇄병동만 3번 입원, 정신과는 새장 같아"

5.

풍자, 위고비 부작용에도 27kg 빼더니 "결혼 준비할 것" 선언

연예 많이본뉴스
1.

한그루, 이혼 후 생활고 고백 "재산분할 안 해 한푼도 없어, 양육비 빠듯" ('같이 삽시다')

2.

'류현진♥' 배지현, 결혼 후 경력단절 심경 "남편은 방송 안 하길 바라는 느낌"

3.

김영철, 안타까운 가족사 "형, 고3 때 교통사고로 하늘나라 갔다" ('유퀴즈')

4.

현주엽 아들, 충격 고백 "폐쇄병동만 3번 입원, 정신과는 새장 같아"

5.

풍자, 위고비 부작용에도 27kg 빼더니 "결혼 준비할 것" 선언

스포츠 많이본뉴스
1.

"좋은 흐름이었는데…" '연패 탈출' 현대건설의 아쉬움 "김다인 몸살 결장, 이수연 중심 잡아줄 것"[수원인터뷰]

2.

英 단독! 황희찬(PSV, 29) 1000만파운드 매각 미쳤다…울버햄튼 공중분해 유력→"HWANG 미친 가성비 영입"

3.

'대반전' 이강인(AT 마드리드, 24) PSG 삭제! 859억 이적 두고 전쟁났다…프랑스vs스페인, '간다vs안간다' 첨예한 대립

4.

인고의 기다림 끝 1년 제대로 쓴 '좌완 파이어볼러', 왜 한화를 떠났나? 시장관심, 없었던 게 아니었다

5.

깜짝 소식! '韓 특급 에이스' 이강인 대환호, '손흥민 2배' 수준 받는다! 亞 역대 이적료 1위 등극 예고..."알레미나 협상 착수"→"860억 요구"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.