제니가 왜 거기서 나와..'환승연애4' 최종회 깜짝 등장 "쌈디에 영업 당해"

기사입력 2026-01-22 08:06


[스포츠조선 김준석 기자] 제니가 '환승연애' 찐 시청자로서 최종회에 직접 모습을 드러내며 시청자들을 놀라게 했다.

21일 공개된 티빙 오리지널 예능 환승연애4 최종회에는 제니가 스페셜 게스트로 깜짝 등장했다.

방송 말미 예상치 못한 인물의 등장에 출연진은 물론 시청자들까지 술렁였다.

제니의 출연은 MC 쌈디와의 사적인 메시지에서 시작됐다. 쌈디는 "제니와 메시지를 좀 주고받는다. 내가 '잘 보고 있냐'고 물었더니 '너무 재미있다. 나 나가면 안 되냐'고 하더라"고 비화를 전했다.

이에 제니는 출연 소감을 묻자 "너무 좋았다. 최고였다. 내가 여기에 있는 게 너무 이상하다"며 "텔레비전 속에 들어와 있는 기분"이라고 솔직한 설렘을 드러냈다. 평소 프로그램을 애청해온 시청자였기에, 직접 스튜디오에 앉아 있는 상황 자체가 믿기지 않는다는 반응이었다.

특히 최종 선택 결과를 미리 알고 왔는지에 대한 질문에는 고개를 저었다. 제니는 "하나도 없다. 결과 알고 싶으면 나오라고 하더라"며 "완전히 영업 당했다"고 웃으며 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

스타의 화제성 소비가 아닌, 진짜 시청자였던 제니의 진입. '환승연애4' 최종회는 그 자체로 또 하나의 반전을 완성했다.

narusi@sportschosun.com

