'사망선고' 받은 유열, 투병 중 모친상 "의식불명 돼 장례식장 못 가" ('데이앤나잇')

기사입력 2026-01-22 08:57


'사망선고' 받은 유열, 투병 중 모친상 "의식불명 돼 장례식장 못 가"…

[스포츠조선 이게은기자] "건강한 모습으로 돌아왔다!" 원조 고막 남친 가수 유열이 폐섬유증 투병 후 7년 만에 돌아온 토크쇼 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서 속 깊은 이야기를 탈탈 털어놓는다.

오는 24일 방송하는 MBN '김주하의 데이앤나잇' 9회에는 유열이 출격, 사망선고까지 받았던 폐섬유증 투병 생활을 최초로 공개한다. 유열은 한때 수척해진 모습이 영상으로 퍼지며 가짜 사망설까지 돌았던 상황. 유열은 폐섬유증으로 인해 7년간 활동을 멈췄던 일과 병마를 극복하고 건강을 되찾아 간 이야기를 전해 모두를 숙연하게 한다.

유열은 2019년 폐렴으로 열이 40도까지 올라 병원에 입원한 후 원인을 모르는 특발성 폐섬유증인 흉막실질탄력섬유증(PPEE)을 진단받았고, 치사율은 높지만 병의 진행을 더디게 만드는 약만 있을 뿐 치료약은 없는 병이라고 밝혀 놀라움을 자아낸다. 또한 약이 입맛을 떨어지게 하는 탓에 40kg까지 몸무게가 빠졌고, 결국 가족들은 의사로부터 "이제 마음의 준비를 해라. 연명치료를 할 건지 가족들과 상의하고 알려달라"라는 사망선고까지 들었다고 고백해 충격을 안긴다.


'사망선고' 받은 유열, 투병 중 모친상 "의식불명 돼 장례식장 못 가"…
유열은 다행히 다른 병원에서 폐 이식 가능성이 있다는 것을 확인하고 힘겹게 체중과 체력을 늘려 폐 이식에 도전했지만 이식 직전 두 번이나 폐 이식이 취소되는 고난이 이어졌고, 그 와중에 병이 악화되면서 섬망 증세까지 심해지는 위독한 사태에 놓였다고 해 모두를 충격에 빠지게 한다. 결국 일촉즉발 상황에 유언장까지 남겼다고 알린 유열은 '데이앤나잇'에서 아내와 아이를 향한 고마움을 담은 유언장을 낭독해 먹먹함을 이끈다.

더불어 유열은 아픈 아빠의 모습을 보고 아들이 남긴 편지를 공개해 눈물샘을 자극한다. "아빠를 살려주세요"라는 간절한 소망이 담긴 아들의 편지에 유열은 물론 김주하, 문세윤, 조째즈 모두 눈물을 쏟아낸 것. 모두를 울린 아들의 편지 내용이 궁금증을 모은다.

그런가 하면 유열은 투병 중에 돌아가신 어머니의 이야기를 꺼내 모두를 오열하게 만든다. 외아들이었던 유열이 투병으로 인해 입원한 지 얼마 되지 않아 어머니가 돌아가셨던 것. 유열은 장례식을 지키지 못한 것은 물론 어머니 발인 날에 또다시 의식 불명에 빠졌던, 끝없는 고난의 시간을 토로해 모두를 울컥하게 만든다.

하지만 유열은 "고난이 왔을 때 비로소 친구가 친구임을 안다"라는 말을 뼈저리게 체감했다며 가수 정훈희가 익명으로 큰 금액의 부조금을 보냈던 사연을 소개해 훈훈함을 드리운다. 유열은 자신의 전화에 "열이 동생 회복하면 듀엣하자"라고 담담한 위로를 건넸던 정훈희 선배에게 큰 감동을 받았다고 하며 고마움을 전한다.

한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

현주엽 아들, 충격 고백 "폐쇄병동만 3번 입원, 정신과는 새장 같아"

2.

풍자, 위고비 부작용에도 27kg 빼더니 "결혼 준비할 것" 선언

3.

'김태현♥' 미자, 48→100kg 찌고 '투턱' 된 얼굴...알고보니 "AI랑 놉니다"

4.

'도경완♥' 장윤정, 결혼 13년만에 각방 고백 "남편은 거실 소파에서 자"

5.

'류현진♥' 배지현, 결혼 후 경력단절 심경 "남편은 방송 안 하길 바라는 느낌"

연예 많이본뉴스
1.

현주엽 아들, 충격 고백 "폐쇄병동만 3번 입원, 정신과는 새장 같아"

2.

풍자, 위고비 부작용에도 27kg 빼더니 "결혼 준비할 것" 선언

3.

'김태현♥' 미자, 48→100kg 찌고 '투턱' 된 얼굴...알고보니 "AI랑 놉니다"

4.

'도경완♥' 장윤정, 결혼 13년만에 각방 고백 "남편은 거실 소파에서 자"

5.

'류현진♥' 배지현, 결혼 후 경력단절 심경 "남편은 방송 안 하길 바라는 느낌"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독! 황희찬(PSV, 29) 1000만파운드 매각 미쳤다…울버햄튼 공중분해 유력→"HWANG 미친 가성비 영입"

2.

'대반전' 이강인(AT 마드리드, 24) PSG 삭제! 859억 이적 두고 전쟁났다…프랑스vs스페인, '간다vs안간다' 첨예한 대립

3.

인고의 기다림 끝 1년 제대로 쓴 '좌완 파이어볼러', 왜 한화를 떠났나? 시장관심, 없었던 게 아니었다

4.

"中 축구 이제 무시 못 합니다!" 일본마저 경계심 가득…'철벽 수비' 뒤바뀐 아시아 판도→한국의 '위상 추락'

5.

"마침내 중국 축구에 '히딩크' 등장했다" 스페인 푸체 감독이 U-23 아시안컵에 몰아친 충격적인 결과.. '죽기살기로 하면 중국도 변한다'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.