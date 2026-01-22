'사망선고' 받은 유열, 투병 중 모친상 "의식불명 돼 장례식장 못 가" ('데이앤나잇')

[스포츠조선 이게은기자] "건강한 모습으로 돌아왔다!" 원조 고막 남친 가수 유열이 폐섬유증 투병 후 7년 만에 돌아온 토크쇼 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서 속 깊은 이야기를 탈탈 털어놓는다.
오는 24일 방송하는 MBN '김주하의 데이앤나잇' 9회에는 유열이 출격, 사망선고까지 받았던 폐섬유증 투병 생활을 최초로 공개한다. 유열은 한때 수척해진 모습이 영상으로 퍼지며 가짜 사망설까지 돌았던 상황. 유열은 폐섬유증으로 인해 7년간 활동을 멈췄던 일과 병마를 극복하고 건강을 되찾아 간 이야기를 전해 모두를 숙연하게 한다.
유열은 2019년 폐렴으로 열이 40도까지 올라 병원에 입원한 후 원인을 모르는 특발성 폐섬유증인 흉막실질탄력섬유증(PPEE)을 진단받았고, 치사율은 높지만 병의 진행을 더디게 만드는 약만 있을 뿐 치료약은 없는 병이라고 밝혀 놀라움을 자아낸다. 또한 약이 입맛을 떨어지게 하는 탓에 40kg까지 몸무게가 빠졌고, 결국 가족들은 의사로부터 "이제 마음의 준비를 해라. 연명치료를 할 건지 가족들과 상의하고 알려달라"라는 사망선고까지 들었다고 고백해 충격을 안긴다.
유열은 다행히 다른 병원에서 폐 이식 가능성이 있다는 것을 확인하고 힘겹게 체중과 체력을 늘려 폐 이식에 도전했지만 이식 직전 두 번이나 폐 이식이 취소되는 고난이 이어졌고, 그 와중에 병이 악화되면서 섬망 증세까지 심해지는 위독한 사태에 놓였다고 해 모두를 충격에 빠지게 한다. 결국 일촉즉발 상황에 유언장까지 남겼다고 알린 유열은 '데이앤나잇'에서 아내와 아이를 향한 고마움을 담은 유언장을 낭독해 먹먹함을 이끈다.
더불어 유열은 아픈 아빠의 모습을 보고 아들이 남긴 편지를 공개해 눈물샘을 자극한다. "아빠를 살려주세요"라는 간절한 소망이 담긴 아들의 편지에 유열은 물론 김주하, 문세윤, 조째즈 모두 눈물을 쏟아낸 것. 모두를 울린 아들의 편지 내용이 궁금증을 모은다.
그런가 하면 유열은 투병 중에 돌아가신 어머니의 이야기를 꺼내 모두를 오열하게 만든다. 외아들이었던 유열이 투병으로 인해 입원한 지 얼마 되지 않아 어머니가 돌아가셨던 것. 유열은 장례식을 지키지 못한 것은 물론 어머니 발인 날에 또다시 의식 불명에 빠졌던, 끝없는 고난의 시간을 토로해 모두를 울컥하게 만든다.
하지만 유열은 "고난이 왔을 때 비로소 친구가 친구임을 안다"라는 말을 뼈저리게 체감했다며 가수 정훈희가 익명으로 큰 금액의 부조금을 보냈던 사연을 소개해 훈훈함을 드리운다. 유열은 자신의 전화에 "열이 동생 회복하면 듀엣하자"라고 담담한 위로를 건넸던 정훈희 선배에게 큰 감동을 받았다고 하며 고마움을 전한다.
한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.