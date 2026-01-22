선우용여, 풍자 가슴에 '또 나쁜 손'.."다시 확인해봐"
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 선우용여가 방송인 풍자와 재회하며 또 한 번 거침없는 입담을 터뜨렸다.
지난 21일 유튜브 채널 순풍 선우용여에는 'MZ 부부들에게 임신 강요하다 호되게 혼난 81세 선우용여의 최후'라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 선우용여는 대한민국문화연예대상 시상식 참석을 위해 현장을 찾았다. 대기 중 배우 차주영이 먼저 다가와 인사를 건넸고, 선우용여는 반가운 미소로 화답했다.
이어 풍자가 등장하자 분위기는 단숨에 달아올랐다.
선우용여는 풍자를 보자마자 "더 예뻐졌네. 의상도 너무 예쁘다"며 특유의 직설 화법으로 반겼다.
풍자가 "살 좀 빠진 것 같아요?"라고 묻자 선우용여는 짧게 "괜찮아"라고 답해 웃음을 자아냈다.
이에 제작진이 "많이 빠졌다고 해야죠"라고 거들자, 풍자는 "시집 준비해야죠. 예전에 저보고 너무 크다고 하셨잖아요"라며 과거 일화를 꺼냈다.
두 사람은 이미 한 차례 화제를 모은 만남이 있다.
당시 선우용여는 풍자에게 살을 빼라며 솔직한 조언을 건넸던 바.
이날 풍자는 "어때요? 다시 한번 만져보세요"라고 농담을 던졌고, 선우용여는 다시 한 번 "괜찮아"라고 말하며 현장을 웃음바다로 만들었다.
