선우용여, 풍자 가슴에 '또 나쁜 손'.."다시 확인해봐"

기사입력 2026-01-22 09:43


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 선우용여가 방송인 풍자와 재회하며 또 한 번 거침없는 입담을 터뜨렸다.

지난 21일 유튜브 채널 순풍 선우용여에는 'MZ 부부들에게 임신 강요하다 호되게 혼난 81세 선우용여의 최후'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 선우용여는 대한민국문화연예대상 시상식 참석을 위해 현장을 찾았다. 대기 중 배우 차주영이 먼저 다가와 인사를 건넸고, 선우용여는 반가운 미소로 화답했다.

이어 풍자가 등장하자 분위기는 단숨에 달아올랐다.

선우용여는 풍자를 보자마자 "더 예뻐졌네. 의상도 너무 예쁘다"며 특유의 직설 화법으로 반겼다.

풍자가 "살 좀 빠진 것 같아요?"라고 묻자 선우용여는 짧게 "괜찮아"라고 답해 웃음을 자아냈다.

이에 제작진이 "많이 빠졌다고 해야죠"라고 거들자, 풍자는 "시집 준비해야죠. 예전에 저보고 너무 크다고 하셨잖아요"라며 과거 일화를 꺼냈다.


두 사람은 이미 한 차례 화제를 모은 만남이 있다.


당시 선우용여는 풍자에게 살을 빼라며 솔직한 조언을 건넸던 바.

이날 풍자는 "어때요? 다시 한번 만져보세요"라고 농담을 던졌고, 선우용여는 다시 한 번 "괜찮아"라고 말하며 현장을 웃음바다로 만들었다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

연예 많이본뉴스
1.

풍자, 위고비 부작용에도 27kg 빼더니 "결혼 준비할 것" 선언

2.

현주엽 아들, 충격 고백 "폐쇄병동만 3번 입원, 정신과는 새장 같아"

3.

'김태현♥' 미자, 48→100kg 찌고 '투턱' 된 얼굴...알고보니 "AI랑 놉니다"

4.

'도경완♥' 장윤정, 결혼 13년만에 각방 고백 "남편은 거실 소파에서 자"

5.

'류현진♥' 배지현, 결혼 후 경력단절 심경 "남편은 방송 안 하길 바라는 느낌"

