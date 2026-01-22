차은우, 母 회사로 꼼수썼나..200억 탈세 의혹에 "입장 정리 중"

22일 이데일리는 차은우가 최근 소득세 등 탈세 혐의로 국세청으로부터 200억 원이 넘는 세금 추징을 통보받았다고 보도했다. 연예인에게 부과된 추징액 중 역대급이라고.
이는 차은우가 지난해 7월 군 입대 전 세무조사에 대한 결과로 차은우 측은 국세청 결정에 불복, '과세 전 적부심사' 결과를 기다리는 중이다.
매체에 따르면 차은우 모친이 차린 A법인이 차은우 소속사 판타지오와 차은우의 연예활동 지원 용역 계약을 맺었고, 그후 차은우의 소득을 판타지오와 차은우, A 법인이 나눠가졌다.
국세청은 A법인이 실질적으로 용역을 제공하지 않았다고 판단, 차은우와 모친이 소득세 45%를 줄이기 위해 실체 없는 A법인을 세워 소득세율보다 20%포인트 이상 낮은 법인세율을 적용받도록 꼼수를 썼다고 봤다.
국세청은 차은우가 이로 인해 200억 원 이상의 소득세를 내지 않은 것으로 판단했지만, 차은우 측은 "판타지오의 대표가 수차례 바뀌면서 아들의 연예활동에 불안을 느끼고 보호해야겠다는 의지로 차 씨의 모친이 회사를 세워 직접 매니지먼트 사업을 운영하게 된 것이다. (A법인은) 실체가 없는 페이퍼컴퍼니가 아닌, 대중문화예술기획업 정식 등록 업체"라고 반박한 것으로 알려졌다.
한편 이와 관련, 차은우 소속사 판타지오는 "관련해서 입장 정리 중"이라는 입장을 전했다.