차은우, 母 회사로 꼼수썼나..200억 탈세 의혹에 "입장 정리 중"

최종수정 2026-01-22 12:57

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우가 탈세 의혹에 휩싸였다.

22일 이데일리는 차은우가 최근 소득세 등 탈세 혐의로 국세청으로부터 200억 원이 넘는 세금 추징을 통보받았다고 보도했다. 연예인에게 부과된 추징액 중 역대급이라고.

이는 차은우가 지난해 7월 군 입대 전 세무조사에 대한 결과로 차은우 측은 국세청 결정에 불복, '과세 전 적부심사' 결과를 기다리는 중이다.

매체에 따르면 차은우 모친이 차린 A법인이 차은우 소속사 판타지오와 차은우의 연예활동 지원 용역 계약을 맺었고, 그후 차은우의 소득을 판타지오와 차은우, A 법인이 나눠가졌다.

국세청은 A법인이 실질적으로 용역을 제공하지 않았다고 판단, 차은우와 모친이 소득세 45%를 줄이기 위해 실체 없는 A법인을 세워 소득세율보다 20%포인트 이상 낮은 법인세율을 적용받도록 꼼수를 썼다고 봤다.

국세청은 차은우가 이로 인해 200억 원 이상의 소득세를 내지 않은 것으로 판단했지만, 차은우 측은 "판타지오의 대표가 수차례 바뀌면서 아들의 연예활동에 불안을 느끼고 보호해야겠다는 의지로 차 씨의 모친이 회사를 세워 직접 매니지먼트 사업을 운영하게 된 것이다. (A법인은) 실체가 없는 페이퍼컴퍼니가 아닌, 대중문화예술기획업 정식 등록 업체"라고 반박한 것으로 알려졌다.

한편 이와 관련, 차은우 소속사 판타지오는 "관련해서 입장 정리 중"이라는 입장을 전했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

