김대호, '9개월만 4억' 수입 공개 후 첫 플렉스...사촌들에 '공항 직행 버스' 플렉스
[스포츠조선 김수현기자] MBC '나 혼자 산다'에서 김대호가 사촌들을 위해 특별한 여행을 준비한다. 그는 미니버스까지 대절해 서울에서 공항으로 직행한다. 과연 목적지는 어디일지, 또 사촌들의 반응은 어떨지 관심이 쏠린다.
오는 23일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 문기영)에서는 김대호가 사촌들을 위해 특별한 시간을 준비한 모습이 공개된다.
김대호는 "서울에서 특별한 하루를 선물하고 싶었다"라며 사촌들을 위한 이벤트를 준비한다. 그는 양평에서 온 사촌들을 위해 미니버스와 식사까지 준비해 모두를 놀라게 만든다. 운전대를 잡은 김대호는 일정을 궁금해하는 사촌들에게 "말씀드릴 수 없습니다!"라며 자신감을 드러낸다.
김대호는 오랜만에 함께 모인 사촌들의 근황 토크를 들으며 흐뭇해하는데, 예상치 못한 사촌 형의 연애 소식을 듣고 깜짝 놀란다. 모두의 이목이 사촌 형에게 집중된 가운데, 김대호의 마음은 어땠을지 궁금증을 자아낸다.
김대호가 이끈 미니버스가 도착한 곳은 바로 인천공항 주차장. 사촌들은 당황하면서도 '설마' 하는 설렘과 기대감을 드러낸다. 김대호는 비행기를 한 번도 타보지 못한 사촌 형을 위해 특별한 시간을 선사한다고. "다들 만족하시죠?"라며 뿌듯해하는 김대호의 리드에 사촌들의 반응은 어땠을지 관심이 쏠린다.
그런가 하면 김대호는 어릴 적 사촌들과 함께했던 양평 겨울 빙판의 추억을 소환한다. 신이 난 김대호와 달리 "이런 추억이 없는데?!"라는 사촌들의 불만(?)이 터져 나오고, 김대호의 대가족 여행은 위기에 직면한다.
과연 김대호가 사촌들과의 여행을 무사히 이끌 수 있을지는 오는 23일 밤 11시 10분 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.
'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글라이프 트렌드 리더 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다.
한편, 김대호는 한 예능 프로그램을 통해 프리 선언 이후 수입에 대해 언급해 화제를 모았다. 그는 "MBC를 퇴사하고 9개월 동안, 만약 그대로 다녔다면 4년 정도는 다녀야 벌 수 있는 돈을 벌었다"며 "4년을 당겨 사는 느낌"이라고 밝혀 눈길을 끌었다. 사실상 9개월 만에 약 4년 치 수입을 벌어들였다는 의미로 해석되며 큰 관심을 받았다.
또한 그는 퇴사 직전 MBC에서의 연봉이 약 1억 원 수준이었다고 솔직하게 공개한 바 있다. 이를 기준으로 단순 계산할 경우, 김대호가 언급한 수입 규모는 4억 원 안팎에 달할 것이라는 추측도 이어지고 있다.
