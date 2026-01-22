김연아, 12년째 운동 NO "식단으로 관리, 살 찌는 체질 아니다"

[스포츠조선 김소희 기자] 전 피겨스케이팅 국가대표 김연아가 은퇴 후 일상과 건강 관리에 대해 솔직하게 털어놨다.
22일 유튜브 채널 '식빵언니 김연경'에는 "세계관 대충돌! 드디어 성사된 황제들의 만남슌 아니, 이게 진짜로 된다고?"라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에서는 '배구 황제' 김연경과 '피겨 황제' 김연아의 만남이 성사돼 시청자들의 눈길을 끌었다.
지난해 현역 은퇴를 선언한 김연경은 자신을 "은퇴 새내기"라고 소개하며 12년 전 먼저 은퇴를 경험한 김연아에게 은퇴 후 일상과 관리 방법에 대한 조언을 구했다.
이에 김연아는 "운동에 대한 걱정과 근심이 많아서 쉬는 것도 편하지 않았다"며 현역 시절을 회상했다. 이어 "은퇴 후에는 편안하게 쉴 수 있다는 게 너무 좋다"고 덧붙이며 웃음을 자아냈다.
특히 김연아는 은퇴 후 전혀 운동을 하지 않는다고 밝혔다. 그는 "건강을 위해 해야 한다고 생각은 하지만, 몸이 따라주지 않는다"고 말하며 김연경을 놀라게 했다. 김연경이 "그럼 관리는 어떻게 하냐"고 묻자, 김연아는 "지금 하는 일이 드러나는 일이다 보니까 어쩔 수 없이 관리는 하긴 하지만, 대부분 식단으로 조절한다. 다행히 찌는 체질은 아니다"라고 답해 부러움을 샀다.
반면 김연경은 은퇴 후 야식과 술을 즐겼다고 솔직히 털어놨다. 그는 "고지혈증도 생기고, 간 수치도 올라갔다. 너무 놀았나 보다"며 "그래서 요즘 다시 관리하고 있고, 운동을 꾸준히 하고 있다. 운동을 안 하면 몸이 찌뿌둥한 느낌이 든다"고 고백했다.