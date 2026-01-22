이동국 12세 子 폭풍성장..아빠 옆에서도 듬직 "언제 이렇게 컸니"
[스포츠조선 조윤선 기자] 전 축구선수 이동국과 막내 아들 시안 군의 투샷이 공개됐다.
이동국 아내 이수진 씨는 22일 "아빠는 레전드 축구선수였고 아들은 그런 아빠를 존경하며 닮고 싶어 한다. 딸이 많은 것도 충분히 감사하고 행복했지만 아빠와 아들, 이런 투샷도 한 번쯤은 꿈꿔왔던 건 안 비밀. 동국&시안. 빠기&꾸기"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
사진에는 슈트를 차려입고 훈훈한 비주얼을 뽐내는 이동국과 아빠 못지 않은 훈남 분위기를 자랑하는 아들 '대박이' 시안 군의 모습이 담겼다. 올해 12세가 된 시안 군은 아빠를 닮은 축구선수를 꿈꾸는 소년으로 폭풍 성장해 랜선 이모, 삼촌들의 놀라움을 자아냈다. 듬직한 두 남자의 투샷이 훈훈함을 더한다.
이수진 씨는 "축구선수의 길이 얼마나 험난한지 알기에 자는 모습만 봐도 마음이 짠해지는 아빠"라며 "대박아 언제 이렇게 커버렸니. 요즘은 하루하루가 아쉽네요. 천천히 많이 크자"라며 애틋한 마음을 드러냈다.
한편 이동국과 이수진 씨는 2005년 결혼해 슬하에 1남 4녀를 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.
현재 축구선수의 꿈을 키우고 있는 시안 군은 최근 미국 프로축구 메이저리그 사커(MLS) 로스앤젤레스(LA) 갤럭시 유스팀 입단 테스트에 합격했다는 소식을 전한 바 있다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.